Los estudiantes de quinto año de Medicina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) realizaron la primera práctica con Noelle, un simulador obstétrico de alta fidelidad que recrea un trabajo de parto, el nacimiento y el posparto con un nivel de realismo que permite entrenar decisiones clínicas antes de enfrentarse a situaciones reales. La experiencia se desarrolló en el Centro de Simulación de la Sede Andina, en Bariloche, como parte de la evaluación de la asignatura "Internación".

La incorporación del nuevo equipamiento representa un paso más dentro de una estrategia pedagógica que la carrera viene desarrollando desde hace años: integrar la simulación clínica a toda la formación profesional. El objetivo es que los futuros médicos adquieran habilidades técnicas, comunicacionales y de toma de decisiones en un entorno seguro, donde puedan equivocarse, repetir procedimientos y aprender sin poner en riesgo a pacientes.

Aprender antes de llegar al hospital

La práctica con Noelle recreó un escenario obstétrico completo. En una sala ambientada como una internación hospitalaria, con sonidos, monitoreo y una cama de partos, los estudiantes debieron evaluar a una paciente en trabajo de parto avanzado, indicar estudios, realizar ecografías, asistir el nacimiento, cortar el cordón umbilical, extraer la placenta y planificar los cuidados posteriores.

Los estudiantes practican procedimientos obstétricos antes del contacto con pacientes reales.

Para Germán Guaresti, director de la carrera de Medicina de la Sede Andina, el valor de estos espacios radica en que "la simulación clínica trajo un elemento muy importante para la educación en ciencias de la salud, al poder practicar en un espacio seguro distintas destrezas o habilidades, desde escenarios más simples hasta competencias muy complejas".

Explica que este modelo también fortalece la seguridad del paciente. "El estudiantado puede repetir una y otra vez las distintas actividades hasta adquirir esa habilidad. Además, se enmarca en la seguridad del paciente y el respeto por su dignidad", señala.

Noelle recrea un trabajo de parto completo con un alto nivel de realismo.

Agustín Iglesias, médico y docente de la carrera, cuenta que el Centro de Simulación fue pensado para recrear distintos escenarios de la práctica profesional. "El centro de simulación ocupa un piso entero de la Sede Andina. Disponemos de un área de shock room totalmente equipada con maniquíes de cuerpo entero, consultorios externos con vidrios espejados tipo Cámara Gesell y sistemas de audio integrados. También contamos con simuladores de partes para entrenar competencias relacionadas con el examen físico, como palpación mamaria, examen ginecológico, auscultación cardiovascular, oftalmoscopía u otoscopia", detalla.

El Centro de Simulación de la UNRN reproduce escenarios similares a una sala de internación.

Además destaca que el entrenamiento se refleja en la evolución de cada cohorte. "Observamos que los alumnos van adquiriendo una sólida seguridad en estos entornos controlados, lo cual los prepara técnica y emocionalmente para afrontar la práctica clínica real", afirmó.

Para el docente, la infraestructura no tiene valor por sí sola, sino por la forma en que acompaña el aprendizaje. "Esta infraestructura tecnológica avanzada permite la observación directa y el análisis de manera no intrusiva de los escenarios, resultando óptima para el entrenamiento y la evaluación de competencias clínicas y comunicacionales en un entorno de medicina ambulatoria", señala.

Simulación clínica que forma profesionales

La simulación atraviesa toda la carrera de Medicina. Desde los primeros años, los estudiantes aprenden procedimientos básicos, como colocarse correctamente los elementos de protección personal, hasta prácticas complejas, como una punción lumbar o la atención de emergencias.

El Centro de Simulación también capacita a médicos y personal de salud de la región.

"Hemos trazado un plan de curricularización de la simulación clínica", explica Guaresti. Eso significa que cada asignatura incorpora talleres y sesiones prácticas articuladas con el aprendizaje basado en problemas, la relación médico-paciente, el laboratorio y las tutorías en terreno.

La formación combina tecnología, toma de decisiones y trabajo en equipo.

Por su parte, Iglesias asegura que el impacto puede verse en la evolución cotidiana de quienes transitan la carrera. "Si tuviera que responder con una historia, elegiría contar la evolución de todos nuestros alumnos. Desde que ingresan hasta que avanzan en la carrera, somos testigos de cómo transforman la incertidumbre inicial en seguridad", señala.

El director de la carrera resalta que el Centro de Simulación no solo está destinado a la formación de estudiantes universitarios. "Permite la adquisición de competencias no solo para los estudiantes de Medicina, sino también para profesionales del ámbito de la salud de nuestra región. Personal de enfermería y médicos del hospital y del ámbito privado vienen al centro para realizar prácticas dentro de su formación continua", indicó.

El entrenamiento incluye desde ecografías hasta la asistencia del nacimiento y el posparto.

Patagonia pionera en simulación

En paralelo, la universidad impulsa nuevos proyectos vinculados a la simulación virtual y a la comunicación clínica. Uno de ellos incorpora realidad inmersiva para entrenar habilidades profesionales, mientras que otro trabaja con pacientes simulados interpretados por estudiantes avanzados de la Licenciatura en Arte Dramático y del Profesorado de Teatro.

"Es un proyecto pionero en nuestro país", sostiene Guaresti. "Trabajamos con actores y actrices que interpretan situaciones clínicas reales, con distintos niveles de complejidad según el año de cursada o la experiencia profesional. Buscamos fortalecer las habilidades de comunicación en la relación médico-paciente".

Actualmente también desarrollan un programa de consultas simuladas virtuales destinado tanto a estudiantes de quinto año como a profesionales de la salud de todo el país, enfocado especialmente en la comunicación de noticias que generan un fuerte impacto emocional.

Una carrera que apuesta por una formación integral

La propuesta académica de Medicina en la UNRN combina desde el inicio de la carrera el aprendizaje basado en problemas, las prácticas de laboratorio, el trabajo comunitario y la simulación clínica, con el objetivo de formar profesionales capaces de brindar una atención integral desde una perspectiva individual, familiar y comunitaria.

Guaresti explica que las habilidades desarrolladas en el Centro de Simulación encuentran continuidad cuando los estudiantes comienzan sus prácticas hospitalarias. "Estas destrezas se fortalecen cuando, a partir del cuarto año, ingresan al ciclo de desarrollo profesional y realizan prácticas supervisadas en los hospitales de Bariloche y de la región. Allí ponen en juego todo lo aprendido previamente en simulación clínica", señala.

Para Iglesias, el mayor indicador del impacto del centro no es una experiencia aislada, sino el recorrido completo de cada estudiante. "Si tuviera que elegir una historia, elegiría la evolución de todos nuestros alumnos. Desde que ingresan hasta que avanzan en la carrera somos testigos de cómo transforman la incertidumbre inicial en seguridad. Ver cómo hoy se desenvuelven las cohortes más avanzadas en los entornos sanitarios demuestra el valor del camino recorrido", concluye.