Un equipo de odontólogos del Hospital Dr Ramón Carrillo de San Martín de los Andes llevó adelante una intervención quirúrgica innovadora en una paciente de 20 años, convirtiéndose en la primera realizada en el país mediante esta técnica específica.

Participaron los profesionales Florencia Parigiani, Miguel Benavidez y Fabián Vilouta, junto a las asistentes odontológicas Paola Villanueva y Ayelén Reucan, quienes integraron el equipo responsable del procedimiento.

La intervención se realizó sobre la articulación temporomandibular (ATM) mediante la técnica denominada Cirugía Mínimamente Invasiva de ATM con protocolo Januzzi, una técnica utilizada por primera vez en Argentina.

Este procedimiento combina la artrocentesis, una técnica que evita la cirugía abierta, con la aplicación de ácido hialurónico mediante viscosuplementación. El tratamiento facilita la lubricación de la articulación, alivia el dolor, reduce la inflamación y mejora la apertura de la boca, lo que permite una recuperación más rápida y cómoda para el paciente.

La técnica fue creada en 2010 y posteriormente optimizada por el médico brasileño Eduardo Jannuzzi, especialista de la Universidad de Minas Gerais. En 2025, integrantes del equipo del hospital viajaron a Belo Horizonte para capacitarse con el especialista y participar en intervenciones realizadas en el Hospital Mater Dei, una experiencia que obtuvo resultados muy favorables.

Luego de finalizar la capacitación y analizar los casos clínicos, el hospital resolvió incorporar este procedimiento para pacientes con patologías de la ATM, brindando una opción terapéutica menos invasiva y con mejores condiciones de recuperación.

Desde el equipo señalaron que la incorporación de esta técnica constituye un avance importante para la salud pública local, ya que permite ofrecer tratamientos más eficaces y confortables sin necesidad de derivaciones a centros de mayor complejidad, reforzando la capacidad de respuesta del sistema sanitario de toda la región