Un agente de la Policía del Neuquén le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a una niña de dos años que no respondía a estímulos y consiguió que reaccionara. La intervención ocurrió durante un control vehicular e identificación de personas en jurisdicción de la Comisaría 12°. Luego, los efectivos coordinaron su traslado al Hospital Heller.

El pedido de auxilio lo hizo el padre de la pequeña, quien advirtió que su hija no reaccionaba. El agente Claudio Chocobar, integrante de la División Operativa DeMoSe, intervino de inmediato y comenzó las maniobras de reanimación.

La niña reaccionó, pero después sufrió convulsiones

Tras la primera asistencia, la pequeña comenzó a convulsionar. Los policías actuaron con rapidez y organizaron el traslado al Hospital Heller, ubicado en la ciudad de Neuquén. La niña viajó acompañada por su madre y llegó consciente al establecimiento, donde quedó internada para recibir atención médica.

La intervención inicial permitió asistirla antes de su ingreso al centro sanitario. La evolución posterior quedó bajo atención del equipo de salud.

La capacitación permite actuar ante situaciones críticas

La actuación también pone de relieve la importancia de que el personal policial cuente con formación en primeros auxilios y técnicas de RCP. Estos conocimientos permiten brindar una respuesta inicial ante una emergencia mientras se coordina el acceso a la atención médica.

En situaciones en las que una persona no responde, una intervención rápida puede resultar decisiva. Por eso, la preparación práctica del personal constituye una herramienta para actuar ante urgencias y asistir a vecinos en distintos puntos de Neuquén.