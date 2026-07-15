Predicción astrológica: ¿quién gana el clásico entre Argentina e Inglaterra y pasa a la final del Mundial 2026?

Con España consolidada como primera finalista del Mundial 2026, la semifinal que disputarán Argentina e Inglaterra paraliza al planeta fútbol. Mientras los entrenadores ultiman detalles y los hinchas hacen sus pronósticos, la astrología también ofrece una mirada sobre qué podría ocurrir en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

¿Qué dice la astrología sobre las chances de los equipos que se enfrentarán este 15 de julio en Atlanta?

Un análisis de las cartas natales de Argentina e Inglaterra, los tránsitos clave y la influencia de la intensa Luna en Cáncer de este miércoles permite trazar algunas conclusiones respecto al destino del partido en el Mercedes Benz Stadium.

La Luna en Cáncer: el factor emocional y el "espíritu de pertenencia"

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se jugará bajo la fuerte influencia de la Luna transitando por Cáncer. Este es un dato astrológico crucial. Cáncer es el signo del hogar, la patria, las raíces y la memoria colectiva.

Para Argentina (Signo solar: Cáncer):

Argentina, nacida bajo el sol del 9 de julio de 1816, tiene una afinidad natural y muy potente con la energía canceriana. El "sentido de pertenencia", la mística familiar que Lionel Scaloni ha construido en la Selección y la conexión emocional con la tribuna se verán potenciados al máximo. Los jugadores argentinos jugarán "con el corazón en la mano", lo que puede traducirse en una entrega física y espiritual conmovedora.

Para Inglaterra (Signo solar: Capricornio):

La carta natal del Reino Unido/Inglaterra -1 de enero de 1801- suele asociarse al signo opuesto, Capricornio (estructura, frialdad, estrategia y deber). Con la Luna enfrente (en su exilio), el equipo inglés podría sentir una presión emocional sofocante. Si el partido se pone adverso, la estructura fría y táctica de los dirigidos por Thomas Tuchel podría agrietarse bajo el peso de la historia y el drama colectivo.

Los tránsitos clave para el partido de este miércoles: el Sol, en Cáncer y la tensión de Marte

El Sol transita sus últimos grados en el signo de Cáncer, iluminando de forma directa la identidad argentina. Sin embargo, no todo será sencillo: Marte, el planeta de la guerra y la acción física, genera aspectos de tensión que prometen un partido de dientes apretados, sumamente físico y con peligro de tarjetas rojas o de juego brusco.

El "Cuti" Romero y la defensa argentina tendrán que cuidar las revoluciones, ya que la energía marciana estará muy latente en el ambiente. La clave para los de Scaloni estará en canalizar esa agresividad cósmica en presión alta y recuperación rápida, sin caer en provocaciones.

El veredicto de los astros: ¿Quién enfrentará a España en la final del Mundial?

El aspecto general de los astros favorece el factor místico y de resiliencia argentino. Si bien las casas de apuestas inclinan levemente la balanza hacia los europeos por nombres propios y regularidad táctica, el clima astral del miércoles 15 de julio favorece la épica sobre la lógica.

El pronóstico astrológico para Argentina vs Inglaterra de este miércoles 15 de julio:

Será un partido dramático, cambiante y de un alto impacto emocional. Sin embargo, la energía de la Luna en Cáncer arropando la identidad argentina, sumada al liderazgo natural de un Lionel Messi que sigue desafiando al tiempo, inclina la balanza cósmica. Argentina tiene la ventaja astral. Anulamos mufa y elegimos creer.

Con información de Noticias Argentinas.-