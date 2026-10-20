El mate forma parte de la rutina de millones de personas, especialmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Aunque suele asociarse con momentos de descanso o encuentros sociales, contiene cafeína. Es una sustancia estimulante que puede modificar el estado de alerta y provocar nerviosismo en determinadas circunstancias. La pregunta es si esa característica también podría influir en los síntomas de ansiedad.

Una revisión sistemática publicada en enero de 2026 en la revista científica Stress and Health examinó 27 investigaciones sobre los efectos de la cafeína en personas sanas. Los resultados sugieren que existe una relación entre la cantidad consumida y la aparición de manifestaciones ansiosas. Aunque identificaron diferencias importantes según los hábitos previos y la sensibilidad individual.

Los científicos analizaron investigaciones seleccionadas entre 6.999 registros científicos. Después de aplicar criterios metodológicos, incluyeron 27 trabajos que evaluaban los efectos de esta sustancia sobre el comportamiento y las manifestaciones de ansiedad.

La revisión encontró que dosis iguales o superiores a 200 miligramos se asociaron de manera consistente con un aumento de los síntomas ansiosos en los estudios examinados. La respuesta fue particularmente marcada entre quienes no acostumbraban consumir bebidas estimulantes.

Las diferencias según la tolerancia

También observaron diferencias entre participantes con ingesta habitual elevada y aquellos que bebían cantidades menores. Estos resultados sugieren que la tolerancia individual puede modificar la intensidad de las reacciones.

Los autores advirtieron que las investigaciones presentaban diferencias metodológicas importantes. Lo que impidió realizar una síntesis cuantitativa conjunta. Por eso, los hallazgos no permiten establecer una cantidad universal que desencadene malestar en todas las personas.

Por qué el mate puede producir nerviosismo

La yerba mate procede de la planta Ilex paraguariensis y contiene compuestos bioactivos, entre ellos cafeína y polifenoles. Su capacidad estimulante se relaciona principalmente con la acción de esa sustancia sobre el sistema nervioso central.

La cafeína bloquea determinados receptores de adenosina, una molécula que participa en la regulación del descanso y la somnolencia. Este mecanismo favorece la vigilia. Pero también puede generar inquietud, aceleración del pulso o dificultades para dormir cuando la cantidad ingerida supera la tolerancia personal.

Una investigación publicada en Molecules en 2024 mostró que la concentración de cafeína extraída de la yerba puede variar según las condiciones de preparación. Incluida la temperatura del agua y las características del producto.

Esto significa que no existe una cantidad fija de cafeína por mate. El volumen de agua, las recargas, la cantidad de yerba y otros factores modifican la exposición total durante una ronda.

Por esa razón, trasladar directamente los umbrales utilizados en investigaciones con cápsulas de cafeína al consumo cotidiano de esta bebida puede conducir a interpretaciones equivocadas.

El descanso y la sensibilidad personal

La revisión de 2026 identificó otro factor relevante. La posible relación entre las alteraciones del sueño provocadas por la cafeína y el aumento posterior de los síntomas ansiosos.

Un descanso insuficiente puede modificar la regulación emocional y aumentar la percepción de malestar. De esta manera, los efectos estimulantes podrían influir indirectamente sobre el bienestar psicológico. Además de sus acciones inmediatas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que, para la mayoría de los adultos, 400 miligramos diarios de cafeína no suelen asociarse con efectos negativos. Sin embargo, aclara que la tolerancia depende de factores como los medicamentos, las condiciones médicas y las características individuales.

Ese valor representa una referencia general. No una recomendación específica para personas con ansiedad ni una cantidad que garantice ausencia de síntomas.

Qué falta investigar sobre esta infusión

Actualmente, la evidencia no permite concluir que tomar mate provoque trastornos de ansiedad ni que eliminarlo constituya un tratamiento. La revisión analizó cafeína, no el efecto integral de la bebida ni su contexto habitual de consumo.

Para establecer relaciones específicas serían necesarias investigaciones que midan las cantidades ingeridas, los horarios, las formas de preparación y las respuestas individuales.

Mientras tanto, observar si aparecen nerviosismo, palpitaciones o dificultades para descansar después de consumir bebidas estimulantes puede aportar información útil. Especialmente para conversar con un profesional de salud cuando los síntomas son persistentes.