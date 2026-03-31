En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora cada 2 de abril, se realizará este miércoles 1° de abril en la ciudad de Neuquén la charla “Mujeres, Malvinas y Memoria”, una actividad que pone en valor el rol de las mujeres en el conflicto bélico y en la construcción de la memoria colectiva.

El encuentro tendrá lugar a las 11 en el Auditorio del Banco Provincia del Neuquén, ubicado en Independencia 50 y contará con la participación destacada de Silvia Barrera, veterana de guerra que se desempeñó como instrumentadora quirúrgica a bordo del buque hospital ARA Almirante Irízar durante el conflicto del Atlántico Sur.

Su testimonio representa una pieza fundamental para comprender la participación activa de las mujeres en la guerra, visibilizando un rol históricamente relegado y su aporte sostenido en la memoria, el acompañamiento y la causa Malvinas a lo largo del tiempo.

También formarán parte de la charla Joahana Stefani Núñez, referente de la Agrupación Dos de Abril e hija del veterano Rubén Hugo Núñez, con trabajo territorial en Senillosa; Mirna Arbert, mandataria nacional y esposa del veterano Francisco Sánchez, comprometida con el acompañamiento a familias; y Laura Salerno, viuda del veterano Horacio Rubén Iriarte, quien integró el destructor ARA Piedrabuena y participó en el rescate de sobrevivientes del Crucero ARA General Belgrano.

La moderación estará a cargo de Adriana Harquindeguy, también vinculada a la causa Malvinas. A 44 años de la guerra, esta propuesta busca ofrecer una mirada integral sobre Malvinas, incorporando voces y experiencias que han tenido menor visibilidad, con el objetivo de fortalecer una memoria plural y comprometida.

La actividad es gratuita, pero cuenta con cupos limitados. Quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a malvinas.mujeres.memoria@gmail.com.