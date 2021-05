Una Ley establecerá la tenencia compartida de los animales en caso de divorcio

No sólo los hijos o los bienes materiales son motivo de disputa en las separaciones y/o divorcios. También lo son los animales de compañía, gatos, perros, conejos, tortugas, hámster, aves y hasta los caballos han llegado a los estrados judiciales.

A falta de entendimiento en la pareja, preguntas como, ¿con quién se queda? ¿puedo visitarlo? ¿quién pagará su manutención? serán resueltas por el juez o jueza de acuerdo a los nuevos criterios que fijará el nuevo Código Civil y en los que se priorizará el bienestar del animal.

La ley protegerá a Argos, Faira, Fox, Michifuz y tantos otros al punto de poder establecer la custodia compartida, el régimen de visitas o la división de los gastos que origine su cuidado.

El Congreso de Diputados de España, aprobará la modificación de tres leyes para reconocer a los animales un estatuto diferente al de las cosas.

La legislación reconocerá que son seres vivos, dotados de sensibilidad y en consecuencia su trato legal se situará en un relevante plano, muy similar al de las personas.

De esta forma se pretende que los derechos de tenencia sobre los animales, se ejerzan siempre atendiendo a su bienestar y protección.

Esta normativa legal se aplicará en las crisis de pareja y rupturas matrimoniales para definir el régimen de custodia en caso de disputas y desavenencias. De esta forma, el tribunal contará con criterios claros para tomar la decisión de a quien entregará la tenencia del animal, teniendo como principal objetivo, su bienestar.

También quedará absolutamente prohibido embargar a los animales de compañía y otros, atendiendo el principal vínculo de afecto que los une con la familia con la que conviven.

La custodia de los animales es una situación cada vez más frecuente en todo el mundo. Aunque generalmente se suele llegar a acuerdo de partes, hay ocasiones en que acarrea conflictos y esto fuerza la apertura de nuevos procedimientos judiciales.

La provincia de Neuquén no ha quedado exenta de estas situaciones, existiendo sentencias judiciales en el fuero de Familia que han regulado el régimen de visitas de los animales de compañía tras un divorcio.

Lo ideal sería llegar a un acuerdo para privilegiar el bienestar de ambas partes. Los animales no saben de leyes, ellos solamente saben dar y recibir amor, sin especulaciones.

Cuando una pareja se separa, ellos también sufren. Extrañan situaciones cotidianas y son conscientes de que los humanos que los cuidan, también están tristes.

No hay que olvidar que el tiempo de vida de los animales no humanos es menor que el de sus cuidadores. No sea que en ese tira y afloje de egos, la vida de ese animal tan querido, cumpla su ciclo vital y se apague sin haber comprendido la extraña manera de amar de los animales humanos.