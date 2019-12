Scaloni: “no me atrevería a decir que estamos entre las mejores selecciones del mundo”

La Selección Argentina tendrá un 2020 con mucha actividad. Más allá del comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022, se llevará a cabo la Copa América desarrollada en conjunto entre nuestro país y Colombia, sin dudas, el gran anhelo para el próximo año para Lionel Messi y compañía.

Fue el técnico del seleccionado, Lionel Scaloni, quien realizó un balance de lo hecho hasta aquí y además se encargó de bajar las pretensiones: “podemos competir contra cualquiera, pero de ahí a pensar que podemos salir campeones del mundo o ganar la Copa América fácil, creo que sería un error”, esbozó el DT en una entrevista brindada al diario Olé.

Con respecto a lo echo en este 2019 comentó que el “equipo se empezó a encontrar en sí mismo, ya bastante mejor conformado, con jugadores que ya se sienten jugadores de la Selección y terminamos el año bien, más asentados que al inicio”.

Por último, remarcó que todavía no se puede decir que la Selección se encuentre entre las potencias mundiales: "Ahora mismo podemos decir que tenemos una cierta base, que tenemos dónde tirar y siete, ocho o nueve jugadores salen casi de memoria. Entonces eso ya es un paso adelante. Pero el paso siguiente de decir estamos entre las cinco mejores del mundo no me atrevería a decirlo", concluyó el DT.