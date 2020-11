Se retira del fútbol Mascherano: ídolo nacional

Javier Mascherano anunció hoy su retiro del fútbol. Fue tras la derrota de Estudiantes ante Argentinos Juniors. El "jefecito" dijo que fue una decisión meditada, "porque en este tiempo" pospandemia "sentía que ya no podía". Y así, nomás, dijo adiós. Toda una vida con picos altos de gloria. En Barcelona, en la Selección argentina.



"Uno no elije los momentos para retirarse, pero creo que para mí éste es lo mejor. Fue raro, porque en este tiempo después que volvimos, sentí que ya no podía", dijo Mascherano.



El excapitán de la selección hizo el anuncio en conferencia de prensa y destacó que "no tiene nada que ver el resultado de hoy (0-1). Le agradezco a Estudiantes que me dio la posibilidad de retirarme como quería, jugando en mi país". En un breve contacto virtual y sin preguntas, sentenció que para él "hoy se terminó una etapa como jugador profesional".

Queda una trayectoria imborrable. Grandes momentos, que hicieron sentir orgullo en todos los argentinos que aprecian el fútbol. Se lo va a extrañar dentro de una cancha.