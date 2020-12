Diego Jr. pidió retirar la número 10 de todos los clubes

Diego Maradona Jr . sigue en Nápoles y se recupera de una neumonía que le provocó el coronavirus que contrajo hace algunas semanas y que lo tuvo en terapia intensiva. El joven no pudo viajar desde Italia a la Argentina y participar en la despedida de su padre que falleció el pasado 25 de noviembre.

Atraviesa su duelo a distancia, lejos del escándalo que rodea la investigación por la muerte del 10, y pensando en viajar a Buenos Aires lo antes posible.

En una entrevista con el diario español Marca, el hijo italiano de Diego pidió que se retire la camiseta número 10 de todos los clubes donde jugó su papá. Incluso de la Selección argentina.

“En los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el Barça. No me cabe ninguna duda. Pero todo eso es secundario. Estoy enfocado sólo en pasar este duelo tan difícil. Ojalá pase rápido, o no... Ni sé lo que quiero que pase”, respondió a te la consulta sobre si había que retirar la 10 como homenaje.