Beccacece se va de Racing

Sebastián Beccacece, de 40 años, dirigirá por última vez al equipo el segundo fin de semana de enero en el partido con Newell's Old Boys de Rosario en Avellaneda, por la quinta fecha de la Fase Complementación B.

"Vamos a dar por finalizado (el ciclo) una vez que termine este torneo de Copa de Liga con Newell's", anunció en una conferencia de prensa convocada a través de la plataforma oficial RacingPlay.

"Tengo una relación excelente con Diego Milito y una relación muy buena con (el presidente) Víctor Blanco. Es una dupla que le ha dado muchísimo al club y como se lo manifesté a ambos, con la salida de Diego el único que pierde es Racing", lamentó.

"Siempre he expresado esa unión que teníamos a la hora de trabajar y ahora, al no tener eso, es mi sentir acompañar a la persona que me trabajo", justificó sobre la decisión de renunciar.

A propósito, Beccacece negó que esa medida tuviera relación con el entredicho ocurrido entre Milito y el dirigente Adrián Fernández en el vestuario visitante de La Bombonera antes del partido revancha con Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"La decisión siempre la tuve clara. En relación a lo que pasó el miércoles, nos encontramos con Adrián en el camarín, Víctor le pidió que se retirara y no pasó nada más. Todo lo que se dijo después, sobre golpes y cosas por el estilo, es falso", aseguró.

El excolaborador de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli dejó en claro que su "deseo" es continuar en el club porque "se proyectaba algo muy lindo" hacia el futuro, pero insistió en la importancia de lograr "tranquilidad de conciencia" al alejarse junto al director deportivo de la institución.

Milito, dos veces campeón en Racing como jugador (2001 y 2014), renunció a la Secretaría Técnica por no compartir el proyecto institucional con el presidente Blanco y también por su enfrentamiento con otras figuras dirigenciales del club como Fernández.

Beccacece llegó al club en diciembre de 2019 de la mano del exdelantero y durante su ciclo, de pocos partidos por la pandemia de coronavirus, alcanzó los cuartos de final en la Libertadores, de la que fue eliminado por Boca.