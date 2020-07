Comoli: “Mi intención es presentarme para presidente”

Jorge Comoli, actual vicepresidente de la Federación neuquina de basquetbol, habló en el programa “Grito Sagrado” del canal 24/7 y la radio AM 550 La Primera.

En la charla, Comoli habló de la situación del ente. “El mandato venció en mayo. Hace unos días, Personería Jurídica autorizó llevar adelante asambleas para elegir nuevas autoridades, nos está faltando cerrar el balance del año pasado. Yo vengo hablando hace bastante con los dirigentes de los clubes. Mi intención es presentarme para presidente”.

Respecto al básquet femenino, quien ya ocupó el cargo de presidente dijo “Justificar la creación de una federación femenina por fuera de la federación es totalmente ilógico. Su desarrollo ha sido muy importante. Hay que seguir trabajando” y reconoció que la forma más efectiva de trabajar es “Que el básquet comience a practicarse dentro de las escuelas, ahí entrarían nenes y nenas. Faltan técnicas mujeres también. Todo eso nos va a llevar a trabajar en conjunto para que el básquet femenino se haga más fuerte”.

Cuando se le consultó sobre las versiones de restructuración que prevee la Confederación Argentina de Basquetbol, dijo “No he escuchado nada más que conjeturas en distintos programas. Me parece bueno discutir cuál es la mejor competencia para el basquetbol argentino. Estoy convencido que el torneo federal es lo mejor que le ha podido pasar al básquet. No vería mal la idea de hacer un torneo de élite y que el Federal sirva para promover jugadores para esa élite”.