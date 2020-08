Juventus despidió a Sarri y asumió Pirlo como DT

El entrenador de la Juventus de Italia, Maurizio Sarri, fue despedido hoy de su cargo luego de la eliminación el viernes del equipo de Turín en los octavos de final de la Liga de Campeones, a manos del Olympique de Lyon, de Francia. Enseguida, la dirección del club designó al ex futbolista del club Andrea Pirlo como nuevo director técnico para las próximas dos temporadas.



Pirlo, de 41 años, que se desempeñaba como entrenador del equipo Sub 23 en el club, "tiene lo necesario para liderar, desde su debut en el banco de suplentes, un equipo experto y talentoso para perseguir nuevos éxitos", justificó la entidad de Turín en un comunicado.



La eliminación del máximo torneo de clubes del mundo precipitó el despido de Sarri ya que la alegría por el noveno título consecutivo logrado en la Serie A quedó empañado por otra fracaso a nivel internacional, señaló el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.



Sarri fue directo protagonista del flojo nivel que mostró el equipo en el tramo final de la serie A y de la derrota ante Nápoli en la final de la Copa de Italia.



Juventus había perdido en Lyon por 1 a 0 en febrero pasado y ayer ganó 2 a 1, pero quedó eliminado de la fase final, a celebrarse en Portugal, por el valor doble del gol anotado por los franceses en Turín.



Ahora los dirigentes tienen previsto reunirse en las próximas horas para determinar quién será el nuevo DT con vistas a la temporada 2020/2021 en la cual los objetivos son ganar el décimo título de la Serie A consecutivo y obtener la Liga de Campeones, que no logra desde la temporada 1995/95, cuando venció en la final al Ajax, de los Países Bajos.



Tras la eliminación el presidente del club del norte italiano, Andrea Agnelli, fue duro al expresar "La temporada es agridulce. Un excelente resultado haber ganado el Scudetto por novena vez consecutiva, pero es decepcionante para todos haber quedado afuera ante Lyon en la Champions".



El máximo dirigente de Juventus agregó; "Teníamos un sueño y ser eliminados por Lyon nos decepcionó, nos llevará unos días entender cómo volver a empezar la próxima temporada".



En la Juventus juegan los argentinos Paulo Dybala, elegido el mejor jugador de la Serie A, y Gonzalo Higuaín, quien seguramente abandonará el club en los próximos meses, más el astro portugués Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de la Liga de Campeones con 140 tantos (anotó los dos ayer ante Lyon) y también el uruguayo Rodrigo Bentancur, surgido de Boca Juniors.