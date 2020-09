Pavón podría quedar fuera de la Selección

Faltan pocos días para que inicien las Eliminatorias de Sudamérica. La FIFA y Conmebol hicieron todo lo posible para respetar el calendario, así como también para que los clubes de Europa y de todo el mundo cedan los jugadores. Sin embargo, apareció un nuevo conflicto en la escena.

La MLS estadounidense se niega a prestar a los jugadores convocados. El motivo es que aquellos que partan rumbo a sus países deberán cumplir con los 10 días de aislamiento, lo que implicaría que se pierdan poco más de 20 días. En ese tiempo, el cronograma del certamen finaliza y varios clubes pierden figuras, algunos hasta 7 partidos. Resta saber qué decisión tomará Lionel Scaloni en caso de no poder contar con el ex Boca.

Según detalló el periodista de TyC Sports, Cesar Luis Merlo, la Conmebol le envió una carta al ente mundial ya que esta medida afectará a 11 jugadores de cuatro selecciones diferentes: Cristian Pavón (Argentina) Diego Rossi y Brian Rodríguez (Uruguay), Rolf Feltscher, José Martínez, Júnior Moreno, Miguel Ángel Navarro, Cristian Cásseres Jr, Renzo Zambrano y Jhonder Cádiz (Venezuela) y Raúl Ruidíaz (Perú). En caso de no acceder podría haber sanciones para los clubes. El entrenador de Los Angeles Galaxy, el argentino Guillermo Barros Schelotto, comunicó que no iba a decidir (por sí o por no) sobre la convocatoria de sus dirigidos: al cordobés se suma el venezolano Feltscher.