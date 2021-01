Se largó la regata del río Negro, desde la Isla Jordán

La 45ta. edición de la Regata Internacional del río Negro se inició hoy con la participación de 104 embarcaciones y 174 palistas, en una primera etapa que unió las ciudades de Cipolletti con General Roca sobre un recorrido de 43 kilómetros. La travesía náutica de maratón continuará a lo largo de toda la semana por el río Negro hasta llegar a Viedma el sábado 23.



El triunfo para este primer tramo fue para el binomio compuesto por Damian Pinta y Facundo Lucero, quienes representa a la Escuela Municipal de Patagones. Los vencedores establecieron un tiempo extraoficial de 1 hora y 53 minutos, mientras que en segundo lugar quedó la embarcación integrada por Julián Salinas y Martín García, de la Escuela Municipal Brazo Sur.



En esta edición en total son siete fases divididas en siete categorías para los kayaks olímpicos y siete para los botes tipo travesía, además de la categoría K1 "5,20", que tendrá 15 palistas.



La gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, estuvo presente en la largada desde la Isla Jordán en Cipolletti, y dijo que "el nacimiento de este evento, que es el evento del río Negro, de los rionegrinos y rionegrinas, es la celebración del río, del agua, del deporte, del desafío, del esfuerzo".



"Hoy además de tener una competencia, además de divertirse, de pelear con el río que siempre pelea presenta desafíos, son una enseñanza del esfuerzo, de no aflojar, en tiempos donde nos vemos desafiados, con momentos de incertidumbre, saber resistir es un mensaje muy importante", remarcó.



Por su parte el vencedor de la jornada, Damián Pinta sostuvo que, "sabíamos cómo iba a ser la primera etapa y había que acomodarse. Teníamos en claro que no había que romper mucho porque debido a todas las dificultades no se pudo entrenar como debíamos", puntualizó.



"Pero vinimos a esta regata a disfrutar. Después de un año difícil como el que pasamos, quiero aprovechar de la mejor manera cada momento de esta competencia", indicó en dialogo con la prensa.



Mañana continuará la segunda etapa que iniciará en General Roca hasta Ingeniero Huergo con una distancia aproximada de 40 kilómetros.