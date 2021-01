¡Accidente y milagro! Mirá lo que pasó en el Top Race

Un impresionante accidente, con choques múltiples, con milagro incluido pues ningún piloto tuvo lesiones de importancia, ocurrió en la largada del Top Race Junior, que llevó a cabo la segunda carrera del fin de semana en el autódromo de Paraná.

En los primeros metros de la final hubo un múltiple accidente que provocó la detención de la competencia con bandera roja. El choque se dio tras el toque entre Axel Tomada y David Martínez (El Dipy).

Esto produjo el trompo del Renault N°22 y los autos de Carlos Guttlein, Héctor Mercado y Alexis May no pudieron esquivarlo. Uno de ellos terminó por arriba del muro de contención. Todos los pilotos salieron indemnes, y el único en ser enviado a un centro hospitalario por precaución fue May. Tras el accidente, El Dipy fue excluido por los comisarios deportivos.