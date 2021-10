Ganaron los colistas y quedó ajustado el camino a Qatar

Se jugó la fecha 5 de las eliminatorias sudamericanas, jornada que era una de las postergadas y que puso al día la competencia. Brasil resignó sus primeros dos puntos en Colombia, Chile volvió a ganar un partido y se prendió en la pelea mientras que Perú y Ecuador dejaron parar una gran chance fuera de casa.

Las Eliminatorias están que arde, a excepción de Brasil y Argentina que tiene encaminadas sus clasificaciones al mundial, después los demás están todos ajustados. En Colombia, Neymar y compañía no pasaron del cero, lo que significó los primeros dos puntos perdidos para la verdeamarela que tenía un andar perfecto, mientras que los cafeteros mantuvieron su lugar en el repechaje.

Ecuador dejó pasar una buena chance de afianzarse en la zona de clasificación, perdió en Venezuela, casa del último 2-1. Perú tuvo la buena chance de meterse de lleno en la pelea, pero en La Paz no pudo con Bolivia quien ganó 1-0.

Después de una seguidilla de varios partidos sin triunfos, chile logró sumar de a tres, superó 2-0 a Paraguay y provechó la derrota de los del medio para descontar puntos y seguir teniendo chances de clasificar.

El jueves se juegan los últimos cotejos de esta ventana, 17hs Bolivia recibe a Paraguay, 18hs Ecuador visita a Colombia mientras que 20-30 será el turno de Argentina vs Perú (Con trasmisión de AM 550) y cierran Chile vs Venezuela y el partidazo 20.30 Brasil vs Uruguay.

Posiciones: Brasil 28, Argentina 22, Ecuador 16, Uruguay 16, Colombia 15, Paraguay 12, Perú 11, Chile 10, Bolivia 9, Venezuela 7.