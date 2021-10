Sapere sigue sin respuestas y marchó a LIFUNE

La polémica dentro del club Sapere continúa. Tras más de una semana de sentadas y reclamos por partes de padres, jugadores, profes y DT, aún no llegaron respuestas por las malas condiciones de la institución, e incluso desde la entidad se decidió correr de su cargo a quienes llevan el reclamo. Tras no tener novedades, los auto convocados marcharon a la Liga de Fútbol de Neuquén.

En Sapere las cosas no mejora, la ausencia de su presidente Juan Carlos Lucumán- también es presidente interino de LIFUNE- hizo que los auto convocados que reclaman mejoras en la institución marchen al edificio de calle Alderete “No tengo dudas de que la solución es la renuncia de Lucumán, la situación no da para más. Ayer no apareció nadie y de la nada apareció alguien arreglando un baño” dijo Enzo Barrales, uno de los que lleva adelante las medidas en la institución.

Noticias Relacionadas Sentada y pedido de mejoras en el club Sapere

Los integrantes del club acusan que no tienen ropa y elementos para entrenar, hay ausencia de la comisión directiva y falta de preparadores físicos. A esto sumar el no acompañamiento en viajes y la gran cantidad de falencias del club a nivel institucional.

“La dirigencia no se hizo cargo de nada, hace años que estamos así, no es la pandemia o la excusa de que no hay dinero o que los padres no pagan la cuota. Son más de 15 años con esta dirigencia y no se ve un progreso, cada vez más falencia. No plantearon soluciones o proyectos. No les interesa y no les interesó el club” dijo Barrales a Grito Sagrado

Por otro lado, desde el martes la institución abrió sus puertas, los auto convocados manifestaron que las medidas son pacíficas, por lo que no se le niega el ingreso a nadie. Además, ya tuvieron tres reuniones donde no tuvieron respuestas a los reclamos y aún no se presentó toda la comisión directiva que integra Sapere.

En el medio hay un calendario donde Sapere este fin de semana visita a Alianza en Cutral Co, en todas las categorías. La interrogante es con que lo hará ya que desde el grupo que reclama mejoras expresaron que profes, DT y jugadores que llegan a cabo la medida fueron excluidos de la institución.