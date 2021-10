Scaloni: "No estoy para pensar en el Mundial"

Toda la felicidad que Lionel Scaloni está viviendo con el presente deportivo de su equipo, campeón de América y muy cerca de sellar su boleto para el Mundial, contrasta con el momento personal que atraviesa el director técnico del seleccionado argentino. El propio DT confesó que no está atravesando "una situación familiar buena", lo que le impide "pensar en el Mundial", de cara al cual su equipo quedó cerca de clasificarse después de la reciente triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo de Qatar 2022.

"No estoy para pensar en el Mundial; no me interesa en absoluto. Lo primero que quiero es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia", declaró el entrenador en un pasaje de la conferencia de prensa virtual posterior a la victoria sobre Perú en el Monumental.

"No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial, me quiero ir, fueron muy duros estos meses. No quiero saber más nada, hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos mas adelante", admitió Scaloni. Los padres del técnico de la Selección están atravesando un momento de salud complicado, por lo que en los últimos meses Scaloni estuvo lejos de su familia, que se encuentra radicada en España.

El DT dejó estos conceptos sobre el partido ante Perú:

“Jugar tres partidos en tan pocos días es un esfuerzo que hoy se notó, pero lo sacamos adelante para estar un poco más cerca de la clasificación al Mundial, aunque esta programación en Sudamérica es desgastante”

“No pienso que Argentina se haya conformado con el resultado. Perú juega bien, es un rival muy difícil. Más allá de la jugada del penal, creo que el partido estuvo controlado”.

“El equipo no reguló, seguro que no. Era un partido muy importante y había tensión por eso”.

El seleccionado argentino volverá a jugar el mes próximo, el 11 de noviembre ante Uruguay en Montevideo, y el 16 con Brasil en San Juan, dos clásicos que pueden asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo.