Chile casi afuera del Mundial, Brasil con un pie adentro

Se jugó la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas, Perú y Ecuador fueron los grandes ganadores de la jornada que los deja enchufado en la zona de arriba. El equipo de Ricardo Gareca superó 2-0 a Chile y lo dejó más complicado que antes, los de Alfaro golearon a Bolivia y se metieron terceros mientras que Brasil sigue imparable y sólido en la cima.

Chile no levanta y cada vez ve más complicada su clasificación a Qatar 2022, en Lima cayó ante Perú 2-0 quedando a 7 puntos de zona de repechaje. Cristian Cuevas y Peña los goles del local que se prendió en la pelea por un lugar quedando a tres puntos de la zona de clasificación.

Ecuador en casa fue una aplanadora y en 5 minutos liquidó a Bolivia. Superó 3-0 en Quito y quedó tercero en la tabla por detrás de Argentina con tres puntos menos. Uruguay de local no pasó del cero con Colombia y se mantiene dentro de los clasificados, mientras los cafeteros en repechaje.

En Venezuela, la vino tinto estaba dando la sorpresa con gol de Ramírez, pero en el final no pudo con el poderío de Brasil que se terminó llevando el triunfo 3-1 con goles de Marquinhos, Gabigol y Antony.

El domingo se juega el segundo juego suspendido, por la fecha 5 17hs Bolivia vs Perú, 17.30 Venezuela ante Ecuador, 18hs Colombia recibe a Brasil, 20.30 con transmisión de AM 550 Argentina vs Uruguay y cierra 21hs Chile ante Paraguay.

Con un partido menos, Brasil 27, Argentina 19, luego vienen Ecuador y Uruguay con 16, Colombia 14, Paraguay 12, Perú 11, Chile 7, Bolivia 6, Venezuela 4.