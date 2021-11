Cipo ya conoce rival y le llega el carnaval a la Visera

Culminó la fase de grupos del Torneo Federal A de fútbol y ahora se vienen los playoffs. El albinegro quedó tercero en la zona 1 con una buena campaña y jugará ante Juventud Unida de Gualeguaychú los octavos de final, a un partido y en la Visera de Cemento.

Se dio todo lo que pretendía el equipo de Raggio, si bien no pudo quedar segundo, el tercer puesto es igual de importante ya que le aseguró con 49 unidades la localía en la instancia siguiente, y la clasificación al cuadro principal de la Copa Argentina.

El primer rival será mano a mano a partido único en la Visera de Cemento ante Juventud Unida de Gualeguaychú, que en el grupo 2 culminó séptimo por arriba de Defensores de Villa Ramallo, e igualdad de puntos que Defensores de Pronunciaciones. Aseguró su clasificación en la última fecha tras superar 1-0 a Unión de súnchales.

El resto de los cruces; Sol de Mayo (Viedma) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), Sp. Peñarol (Chimbas) vs. Defensores (Pronunciamiento), Olimpo (Bahía Blanca) vs. Sp. Atlético Club (Las Parejas), Chaco For Ever (Resistencia) vs. Independiente (Chivilcoy), Central Norte (Salta) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis), Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Villa Mitre o Ferro (GP).

El cruce único será este 7 de noviembre, en el caso de empate habrá disparos desde el punto de penal, luego los clasificados comenzarán a jugar en cuartos en cancha neutral, y en semifinales se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso, entre se disputará el jueves en Arsenal entre Deportivo Madryn y Racing de Córdoba.