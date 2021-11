Ruggeri contra La Volpe por los famosos códigos del fútbol

No podía salir de otra manera, dos pocas “pulgas” como Ricardo La Volpe, arquero campeón del Mundial de 1978 con la Selección Argentina y Oscar Ruggeri, también campeón pero del Mundial de México 1986, tuvieron un tenso cruce televisivo por Diego Armando Maradona y los supuestos permisos que Carlos Bilardo tuvo para con el astro argentino durante la concentración.

Todo comenzó cuando el Bigotón respondió sobre por qué cree que Juan José López se quedó afuera de la convocatoria en el '78. "Dentro de un grupo hay códigos, Fillol, J. J. López y el Beto Alonso decidieron jugar con River la Copa Libertadores y se fueron de la Selección, después se lesionó Gatti y por eso vuelve Fillol, pero los otros tres se quedaban afuera por códigos, por eso creo que J. J. López no fue al Mundial 78", opinó en una entrevista con ESPN. "Si Menotti hubiera tenido un Maradona que se iba a Napoli, ¿no lo llevaba por códigos? Hay códigos para algunos, porque a Fillol lo llevó", contestó el exdefensor.

"Los mismos códigos que hizo Bilardo, que a ustedes no los dejaba salir y Maradona salía todos los días", acusó La Volpe más tarde. Y Ruggeri se enojó. "Yo nunca lo vi. Maradona nos reunió a todos, nos dijo que era su Mundial, no quiero entrevistas ni nada. Vos se ve que tenés todo claro. Recién hablaste de códigos y esto es no tener códigos. Si él salía, eso es no tener códigos de tu parte. Perdiste los códigos, ahora que Diego no está vivo salís a decir que salía de la concentración. Me extraña de vos, Diego no está vivo, pero si estuviera, te estaría contestando", disparó. "Me va a contestar lo mismo que vos y tenés toda la razón. La razón está en que todos tienen que estar callados. Vos estás muy bien respetado el código", continuó el exarquero.

"Vos sos el fenómeno que vino acá a llevarse el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca. Tres partidos, que los dirigía mi nene de cuatro años sentado sin tocar nada. Un punto tenía que sacar Boca y no hiciste nada. Te hacés el fenómeno. Vos sos un mostro que saliste a la cancha de Boca con corbata roja y camisa blanca. Hay que darte el premio al boludo del día", cerró Ruggeri.

Ricardo La Volpe dirigió por última vez al Toluca en 2019 y desde entonces está sin equipo. En la Argentina dirigió a Vélez y a Banfield, pero se lo recuerda fundamentalmente por su paso por Boca, con el que, en 2006, se le escapó increíblemente el torneo que pudo significar un tricampeonato. Llevaba seis puntos de ventaja a falta de dos fechas y terminó perdiendo la final con Estudiantes de La Plata.

"Es cierto que me faltó un punto, pero significa que habré hecho un montón de puntos antes de las últimas dos fechas. Porque si hubiera jugado tan mal, no hubiera peleado el campeonato. ¿Salir segundo es malo?", declaró en una entrevista con ESPN. "A mí me fueron a buscar de Boca y se arrepintieron por salir segundo. Habrá sido un fracaso total salir segundo, menos mal que no salí quinto. Hasta los últimos dos partidos hice todo bárbaro, pero al final cometí errores. El torneo lo perdí yo, sí. Pero llegué hasta la final, terminé primero. Perdí el campeonato faltando un punto, sí. Renuncié y no cobré un peso porque tengo ética", concluyó