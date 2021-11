Kyrgios, contra Roland Garros: “Es la mayor basura que vi”

Fiel a su estilo, Nick Kyrgios hizo una serie de declaraciones que despertaron la polémica en el mundo del tenis: Roland Garros, The Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic) y el próximo Australian Open y la vacunación en el país.

"Deberían eliminar Roland Garros del calendario. Es la mayor basura de Grand Slam que he visto. A mí me encanta Wimbledon. Hasta las personas que no siguen el tenis conocen ese torneo. Es el más prestigioso", aseguró el australiano en el podcast No Boundaries

A la hora de referirse al Big Three, Kyrgios eligió a Federer por sobre Djokovic y Nadal. "Para mí, Federer es el Michael Jordan del tenis por lo que consiguió por el deporte con los aficionados y niños. De los tres, creo que los niños admiran más a Federer. Y a nivel global es el que más ha hecho para cambiar el deporte. Su retiro le hará mal al tenis, para los patrocinadores y demás. Sin Federer, no habría Djokovic y Nadal porque ellos le estaban persiguiendo", manifestó.

El australiano dejó en claro quién es su elegido, al menos ahora. "Federer", afirmó y agregó: "Es el jugador más influyente. Su juego ha sido copiado. En el circuito hay chicos como Dimitrov que literalmente le han copiado su juego. ¡Colega, encuentra tu propio estilo! Nadie juega como Djokovic cuando la gente imita a Federer. Incluso yo imito su gesto al saque a veces. Si Djokovic gana otro Grand Slam, creo que seguirá adelante".

Por último, el 90 del ranking ATP también se refirió al Major que se hará en su país y lo vivido por la pandemia del Covid-19. "Creo que está mal obligar a uno a vacunarse. Yo ya tengo puestas las dos dosis de la vacuna, pero no puedo forzar a nadie o decirle 'No podés jugar acá porque no estás vacunado'. Hay otras soluciones, como hacer test todos los días. Han llegado a Australia test de Estados Unidos que tienen una eficacia del 85% y tienes los resultados”.

Con respecto al primer Grand Slam del 2022 afirmó: “No creo que se deba celebrar el próximo Open de Australia. Hay que enviar un mensaje a los habitantes de Melbourne que han estado confinados durante 275 días".