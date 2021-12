El campeón cierra su torneo en Tucumán

Se está jugando la fecha 25 y última del torneo oficial de primera división. El Campeón de fútbol Argentino, River, visita a Atlético Tucumán cerrando el torneo que consiguió varias jornadas antes y con la mente puesta en la final contra Colón.

Tras el anuncio de continuidad de Gallardo, los festejos por el 9 de diciembre, y la corona en la vitrinas, River ya está pensando en lo que viene que será la final contra Colón de Santa Fe. Antes, deberá completar la última jornada ante los tucumanos de visitante.

El millonario saldría en el Monumental José Fierro a partir de las 19.15hs con Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Bruno Zuculini o Leonardo Ponzio, Enzo Fernández, Agustín Palavecino; Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez.

Por otro lado, el decano tucumano que tiene a Martín Anastacio como DT necesita sumar para los promedios. Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Mauro Osores, Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Cristian Erbes, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Cristian Menéndez o Ramiro Ruíz Rodríguez los 11.

El sábado arranca con el clásico de Santa Fe, a las 17hs Unión vs Colón, misma hora para Central ante Huracán, Racing vs Godoy Cruz, Patronato vs Gimnasia y Argentinos vs Sarmiento, todos los cotejos definen puesto finales a Copa Sudamericana.