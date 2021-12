La WTA suspendió los torneos de tenis en China

No convence la declaración efectuada por la tenista Peng Shuai, en la que manifestó encontrarse bien.

Luego del escándalo desatado por la denuncia, desaparición y posterior aparición de Peng Shuai, la WTA ha decidido terminantemente suspender todos los torneos en China por la preocupación luego de la acusación de abuso sexual que hizo la tenista.

La ex número 1 del mundo en dobles y semifinalista del US Open 2014 en singles había escrito en su cuenta de Weibo, red social china, su descargo por la supuesta agresión sexual del ex vicepresidente chino Zhang Gaoli. Pero 20 minutos después lo borró y posteriormente desapareció del radar por alrededor de tres semanas, lo que llevó a realizar diversas manifestaciones públicas. Incluso la ATP y la Asociación de Tenis Femenino se comprometieron al respecto.

Finalmente ella apareció mediante un video que publicó brindando tranquilidad, pero el presidente de la WTA Steve Simon no se mostró para nada confiado con respecto a que su mensaje haya sido "libre, seguro y no sujeto a intimidación".

En una extensa declaración, Simon dijo que está "muy preocupado" por los riesgos que los jugadores y el personal podrían enfrentar si los eventos se llevaran a cabo en China en 2022. "El liderazgo en China no ha abordado este tema tan serio de manera creíble", agregó.

"Si las personas poderosas pueden reprimir las voces de las mujeres y barrer las acusaciones de agresión sexual bajo la alfombra, entonces la base sobre la que se fundó la WTA, la igualdad para las mujeres, sufriría un inmenso revés. No permitiré ni puedo permitir que eso le pase a la WTA y sus jugadoras", cerró para justificar la decisión de suspender todo tipo de torneos tenísticos en suelo chino.