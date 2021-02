Trágica muerte del padre de un arquero

El padre de Alisson Becker, arquero del seleccionado brasileño de fútbol y del Liverpool, de Inglaterra, fue hallado muerto después de desaparecer en un lago ubicado en la región de Campanha Rio Grande do Sul, a 320 kilómetros de Porto Alegre, en el sur de Brasil, señaló hoy la prensa brasileña.



En ese contexto, el departamento de Bomberos local confirmó que el cuerpo de José Agostinho Becker, de 57 años, fue encontrado alrededor de las 22.50 de anoche por un amigo suyo y un empleado de la finca de la familia Becker.



De acuerdo con el periódico Globo Esporte, el padre de Alisson se arrojó al lago debido a que le gustaba bucear, aunque se le perdió su rastro, lo que motivó que se iniciara una búsqueda tanto de autoridades como de sus familiares.



Becker fue futbolista amateur, aunque su sueño se cristalizó con sus hijos, Alisson, ex arquero Internacional de Porto Alegre y Roma de Italia, además de Muriel, arquero de Fluminense.



La propiedad de la familia Becker está en un lugar llamado Rincão do Inferno, en la zona rural de la ciudad. La familia de Alisson y Muriel vive en Novo Hamburgo, en el área metropolitana de Porto Alegre.



En las primeras horas de hoy, Fluminense compartió un mensaje a través de sus redes sociales. "El Fluminense Football Club lamenta profundamente el fallecimiento de José Agostinho Becker, padre de los arqueros Muriel y Alisson. Deseamos a todos los amigos y familiares toda la fuerza".