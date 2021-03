Banfield superó a Lanús y reafirma su buena temporada

Banfield superó hoy a Lanús por 2 a 0 como local, en el clásico interzonal de la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El delantero Luciano Pons marcó por dos, a los 5 y 13 minutos del segundo tiempo; en Lanús se fue expulsado Nicolás Orsini (44m. PT) por doble amarilla.



Con esta victoria, Banfield lidera el historial entre ambos por 38 a 29 y otros 28 empates.



Además, el resultado le permitió al "Taladro" llegar a los 11 puntos en la zona 1 y meterse por ahora entre los cuatro que pasarán de ronda para pelear por el título; Lanús se quedó en 10 unidades y en el quinto lugar de la zona 2.



El partido se presentó parejo, prácticamente sin situaciones de gol y sin imposiciones tácticas de ninguno de los dos equipos, que propusieron un juego con mucha gente en el mediocampo y carente de ataques directos o subidas por las bandas.



Lo que quedó claro en el arranque fue que Lanús se hizo cargo de la pelota, mientras que Banfield esperó con dos líneas de cuatro. Lo más interesante se vio en los pies del juvenil Matías Esquivel, que con su zurda y velocidad trató varias veces de ganar los duelos pero sus marcadores estuvieron finos en casi todas.



Sin embargo, la expulsión infantil de Orsini, que recibió una segunda amarilla tras un mal control de pelota y una dura patada, reacomodó las piezas en la cancha y la historia mostró otra cara de Banfield, que se animó a más y tuvo dos claras para ponerse 1-0.



Y el inicio del complemento no cambió, más allá de la variante táctica local, que posicionó a Mauricio Cuero por la izquierda y a Juan Pablo Álvarez por la derecha.



Por eso, no extrañó cuando Pons quedó de cara al gol y con una definición magistral rompió el cero.



Poco pasó entre la apertura y el otro tanto del ex San Martín de Tucumán, que le puso un broche de oro con un tremendo cabezazo a una jugada colectiva perfecta.



Por su lado, Lanús, con José Sand completamente anulado por los centrales y lejos del arco y con el nerviosismo de su capitán Lautaro Acosta, que se cansó de protestar, se vio envuelto en un contexto desfavorable en el que la derrota pareció un destino inevitable.



En la próxima fecha, Banfield visitará a Aldosivi de Mar del Plata y Lanús recibirá a Patronato de Paraná.