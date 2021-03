Pergolini renunció a la vicepresidencia de Boca

Mario Pergolini anunció la renuncia a su cargo en la comisión directiva de Boca Juniors. Dijo que no estaba peleado con Ameal ni con Riquelme. Que "uno se tiene que dar cuenta de cuando llega el momento de dar un paso al costado". Lo dijo en el contexto de una frase en la que explicó que "había llevado propuestas" que no se pudieron hacer realidad, porque no encontraron acompañamiento.

Lo que se informó después como causa fue que la renuncia de formalizó tras producirse un enfrentamiento con el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme, a raíz de que este cuerpo impulsó una cuenta de Instagran y youtube del predio de Ezeiza que choca directamente con el canal oficial del club que creó y maneja el conductor radial.

La renuncia fue confirmada por el propio Pergolini, en las redes sociales: