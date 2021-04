Pérfora informó dos casos positivos de Coronavirus

Pocos clubes escapan a la difícil situación que atraviesa el Torneo Federal de Básquet, especialmente la División Patagonia. A los contagios en Independiente de Neuquén y de Centenario, Pérfora de Plaza Huincul confirmó dos afectados.

Desde el club informaron que cierran sus puertas hasta el 19 de abril y no jugarán el partido que este domingo debían jugar con All Boys de La Pampa. La Confederación Argentina de Basquet tiene como premisa tratar de cumplir el calendario (originalmente, debía finalizar la fase regular en marzo). Sin embargo, los clubes neuquinos no son los únicos que cuentan con casos de coronavirus. Juventud de Alpachiri había tomado la decisión, avalada por Salud de La Pampa, de no viajar a Neuquén a disputar sus juegos contra el Rojo y la ADC.

Por decreto, los partidos que se pueden jugar se hacen sin público. El otro club huinculense, Petrolero, pudo jugar su cruce ante All Boys. El Matador cayó 89 a 85 y permanece con un récord de 1-5.

Con la situación tan compleja como la que se vive, el único cruce confirmado para este fin de semana es el que mañana disputarán en La Caldera Independiente vs Petrolero.