Incertidumbre en el Torneo Federal de Básquet

La región Patagonia del Federal de básquet retoma su actividad a medias. En la provincia de Neuquén se jugaban dos partidos. Independiente vs. Juventud Unida y Petrolero vs. All Boys son los partidos de este viernes. Sin embargo, el primero está en duda y el segundo será sin público.

“Nos dijeron que el plantel de Alpachiri (Juventud) no viaja, pero hasta que no tengamos un informe oficial de CABB o del comisionado técnico, nuestra obligación es abrir la cancha”, comentaron desde la dirigencia del Rojo.

Esta medida del conjunto pampeano cuenta con el aval del ministerio de Salud de aquella provincia. El plantel se encuentra aislado por haber jugado con Ferro que, horas más tarde informó dos casos positivos. Y al tener que jugar contra Centenario en Neuquén, la ADC confirmó ocho casos, lo cual complicaría aún más las cosas.

El que si se juega es el partido que en el club Plaza Huincul disputarán Petrolero Argentino contra All Boys de Santa Rosa. Será a partir de las 21 y será sin público, por disposición de la CABB. La plata de las entradas que se vendieron con anticipación será devuelta de la misma manera de la cual se adquirieron.

Fuente: Aguante Neuquén