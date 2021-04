Vigliano reconoció su error en el penal contra Independiente

El árbitro Mauro Vigliano admitió hoy que cometió un "error gravitante" en el clásico de Avellaneda cuando cobró un inexistente penal a favor de Racing sobre el final del partido con Independiente, que terminó con victoria académica por 1 a 0.



"Solo los árbitros saben lo que nos generan estas situaciones. No es fácil ponerlo en palabras", expresó Vigliano en el inicio del descargo.





Dos días después del polémico penal por una supuesta falta de Sergio Barreto sobre Iván Maggi que luego Enzo Copetti transformó en el gol de la victoria de Racing sobre Independiente en el clásico de Avellaneda, Vigliano aceptó su "error" y pidió "disculpas" a los que se sintieron perjudicados por su decisión.



"Las imágenes son elocuentes, fue un error gravitante y es muy doloroso", manifestó Vigliano.



"Entiendo a los que se sienten perjudicados. Lo que no saben es el dolor que nos genera. No me quiero victimizar pero uno decide en una fracción de segundos", agregó.



Tras las polémicas declaraciones del vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, quien acusó a Claudio Tapia de "cobrar el penal" que perjudicó al "Rojo", Vigliano remarcó: "Somos árbitros y estamos expuestos a estas situaciones. No hay cuestiones políticas de fondo".



La AFA tomo cartas en el asunto: Vigliano será parado y no estará en las designaciones para la próxima fecha de la Copa de la Liga Profesional, tal como lo confirmó el director de arbitraje, Federico Beligoy.





"Respeto y comprendo absolutamente la decisión de Beligoy. Lamento no haber podido devolver la confianza", aseguró.



Vigliano también aclaró que la jugada de Joaquín Novillo que provocó en Lucas González un traumatismo en el cráneo y columna cervical con pérdida de conocimiento fue "fortuita" y no la consideró una acción "deliberada".