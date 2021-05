La banda sigue tocando: River y una épica victoria

Una noche inolvidable con una victoria que quedará en la historia del plantel de Marcelo Gallardo, que desde su llegada a River le ha dado su propio estilo con la impronta aguerrida que caracteriza al conjunto de Núñez. Una más de las batallas de Napoleón que quedará escrita en las páginas de la historia millonaria titulada como "El famoso River Plate".

Semana complicada para River, que luego del brote de coronavirus se quedó con un plantel demasiado acotado para enfrentar la competencia internacional. Tal es el caso que se presentó al encuentro frente a Santa Fé con Enzo Pérez en el arco, sin suplentes y con apenas once jugadores para completar el equipo. Un escenario totalmente atípico y desfavorable para el conjunto de Núñez que más allá de esto salió a definirlo.

Un encuentro que no resultó muy atractivo desde lo futbolístico, pero en el que todas las miradas estuvieron puestas en el conjunto riverplatense. La principal incógnita era saber cómo el Millo resolvería el trámite del partido. Y lo hizo muy bien.

En la primera parte River supo hacer la diferencia. Si bien Santa Fé tuvo mayor posesión de pelota, los de Núñez salieron a buscarlo en todo momento y eso se notó con la apertura temprana del marcador. A los 4 minutos, después de una frustrada definición de Fontana (que ya había tenido un primer mano a mano) y tras un rebote, Fabrizio Anfileri remató al arco y puso en ventaja al Millo. La ventaja se estiró rápido, porque dos minutos más tarde luego de un pase en profundidad de David Martinez, encontró a Julián Álvarez bien posicionado y definió de manera exquisita al ángulo para poner el 2 a 0. Un Santa Fé sin muchas ideas y con graves errores defensivos le permitieron a River irse al descanso arriba.

La segunda etapa fue similar a la primera. River aprovechando los espacios, regulando sus energías después del desgaste de la primera parte; y el conjunto colombiano teniendo el balón pero sin lastimar a los locales. El ‘León’ pateó una sola vez al arco y logró el descuento a los 73 minutos en una jugada que se dio por el sector izquierdo de ataque y que encontró a Kelvin Osorio para empujarla y sentenciar el 2 a 1 final para la alegría de todo el pueblo millonario.

“Realmente no dimensiono el lugar que ocupa este triunfo. Esto ocupa un lugar en la historia de nuestra institución, no se ha vivido nunca una situación como la de hoy. Quedará marcada a fuego, no era normal haber jugado en las condiciones que jugamos. Lo único que me queda es remarcar el corazón de los futbolistas que estuvieron en el campo, como jugaron por ellos y por un montón de gente que creía en ellos, que creía en una posibilidad que era lejana y que terminó convenciendo que un grupo de jugadores y un gran equipo pueda lograr algo que era muy adverso, no solamente en los chicos que les tocó jugar, esto es para los chicos que no pudieron estar en estos últimos dos partidos, que seguramente estén tan contentos como los que jugaron. Es un momento muy difícil para la gente y en esta noche mágica de Copa le sacamos una sonrisa a la gente”, declaró en el final el entrenador de Núñez.