Mauro Zárate se peleó con Russo y se va de Boca

Final del ciclo de Mauro Zárate en Boca. Seguramente, el primero de varios que se concretarán en las próximas semanas. El delantero se despidió del plantel y pegó el portazo, disconforme por la escasa participación que tuvo a lo largo del ciclo. Un paso por el club que prometía más, pero terminó con un final con más pena que gloria.

Durante la mañana del sábado, el delantero tuvo una acalorada charla con el cuerpo técnico tras no haber sido convocado en el superclásico con River del domingo pasado y luego no haber jugado ni un minuto frente a Barcelona, de Ecuador, en la igualdad por la Copa Libertadores. Molesto por no ser tenido en cuenta y la falta de oportunidades, Zárate se lo hizo saber a Miguel Ángel Russo. En base a lo charlado, tomó la abrupta decisión de decir adiós cuando al semestre aún no tiene punto final.

El Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme, había acordado (por pedido del propio entrenador) la renovación en julio pasado. El equipo de ex jugadores no estaba demasiado conforme con la decisión, lo creían prescindible. Tampoco había caído bien la exigencia del ex hombre de Vélez de tener en su nuevo contrato la misma cláusula que sí se le había permitido a un ídolo como Carlos Tevez: una cláusula de salida unilateral para diciembre de 2020, pero sí se le permitió que fuera incluida una para junio de este año. La misma es la que el atacante, de 34 años, ejecutará. Aunque sin querer saber nada más con su poca participación en el primer equipo, prefirió anticiparse con la despedida.

La buena relación que lo unía con Russo, el técnico que lo dirigió en el club de Liniers y donde fueron campeones en 2005, no terminó siendo la mejor, pese a que fue el DT el que exigió que siguiera en el club.

Hay que destacar que cada vez que debió saltar al campo, Zárate no estuvo a la altura: entre lesiones (mayormente musculares) y un bajo rendimiento, nunca aprovechó las oportunidades.

De los 53 encuentros que tuvo el ciclo, apenas participó en 22, pero siendo titular nada más que en 14. Un contraste muy grande si se tiene en cuenta la importancia que le dio, sobre todo, Gustavo Alfaro en 2019. Con la camiseta azul y oro contabilizó 85 encuentros oficiales disputados (56 desde el inicio), marcó 21 goles, de los cuales sólo 4 fueron con Russo como entrenador, y ganó tres títulos: la Supercopa Argentina 2019, la Superliga 2019/2020 y la Copa Diego Maradona 2020.

La intención primordial del futbolista pasaría por irse al exterior. Con más pena que gloria, Mauro Zárate se fue de Boca.