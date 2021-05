Joaquin Burgos: "Valió la pena volver"

Se lo nota contento y lo demuestra, ya no es aquel chico que solo se expresaba en un tatami. Hoy se permite contar sus emociones y trasladarlas, se permite dejar la actividad en un muy buen momento deportivo y retomarla dos años después, se permite tatuarse buena parte de su cuerpo y disfrutarlo. Joaquin Burgos es el judoca neuquino con mayor proyección internacional. Por eso la medalla de oro conseguida hace un hace una semana atrás en el Panamericano de Ecuador, fue muy celebrada por el cuerpo técnico de la selección Argentina y no solo por el logro deportivo, sino porque había regresado uno de los mejores judocas del país.

El motivo de su vuelta y la manera, fueron motivos más que suficientes para ser reconocido por el equipo de Grito Sagrado como el DEPORTISTA MAS DESTACADO DEL MES DE MAYO. Distinción que rescata los valores y logros de los deportistas zonales a través del PREMIO TITÁN.

Joaquin Burgos y una nueva cita con la Selección

“Este premio va a tener un lugar en mi habitación, cerca de los Pehuenes, nos confió con una sonrisa grande que le ilumina la cara. No esperaba este reconocimiento, me puso muy contento y sinceramente en lo personal me viene muy. Significa que valió la pena volver”

Algo más tranquilo después de conocer que la infección en su mano derecha pos Panamericano, no reviste gravedad, Joaquin Burgos se toma unos minutos para repasar el logro obtenido en Ecuador. “Tenía ganas de volver a competir, me preparé bien y la verdad que no me costó la falta de competencia. Estuve muy tranquilo y eso se lo debo a mis entrenadores”

Hoy con la satisfacción del objetivo cumplido y recordando los dos años alejado de las competencias, Joaquin reconoce el acompañamiento de quienes estuvieron cerca; “Lorena (Briceño), Jose (Carlone) y mi familia, me apoyaron en cada decisión, no fue fácil dejar de competir y menos volver a hacerlo. Ellos siempre confiaron en mi” concluyó mientras sostenía con sus dos manos.