Fíona Cúneo, la judoca de San Martín que atraviesa un buen presente

El nombre de Fiona Cúneo empieza a trascender no sólo en la provincia sino también a nivel nacional, es que la joven de 19 años, nacida en San Martín de los Andes está teniendo un crecimiento importante en su carrera deportiva.

En una familia donde el judo es una pasión compartida, la neuquina dio sus primeros pasos en el deporte gracias a su papá Néstor que fue quien la acercó al deporte y la acompañó en sus primeros pasos.

“Mi papá fue el que insertó en la disciplina, el era profesor y desde muy chica me llevó al tatami, empecé a competir y de a poco fui introduciéndome cada vez más”, comentó Fiona.

La judoca sanmartinense ha representado en más de una ocasión a la provincia no solo en competencias internacionales sino también en nacionales como los Juegos Evita y los Juegos Epade consiguiendo logros importantes que le permitieron estar en el radar de los entrenadores nacionales.



A pesar de haber atravesado un 2020 sin competencia, Fíona comentó que este año fue mucho más alentador. La primer semana de febrero fue convocada a una campo de entrenamiento en el CeNARD, lo que le sirvió para volver a agarrar ritmo, y posteriormente fue convocada a realizar ciertas concentraciones con el equipo nacional, destacando la importancia de poder tener a los entrenadores en persona para corregirles algunos aspectos.

Por último respecto a su reciente regreso de Ecuador, donde consiguió quedarse con la medalla de bronce en juveniles -70kg, y sumar roce en la categoría seniors, la judoca contó que hubo un buen nivel en la competencia y que las ganas de luchar de todos los participantes, se notaban.

“Fue muy bueno para mí haber obtenido el bronce en la Súper Copa de Ecuador ya que me suma para la categoría. Fue mi primer competencia para sumar puntos, así que contenta. En el Open de la categoría senior, el resultado no se dio pero rescato muchas cosas para trabajar. Esta bueno ir tanteando senior y encontrarle la vuelta, me suma mucho como experiencia”.