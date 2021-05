Todo preparado para la tercera fecha de la Gol

Luego de varios días de incertidumbre ante la pandemia de COVID 19, la Monomarca Gol desembarcará en el autódromo de Centenario para disputar su tercera fecha del campeonato 2021 bajo un estricto protocolo sanitario.



La categoría más importante de la región estará acompañada por el Gran Turismo Regional y la Monomarca Fiat. Son 26 los pilotos confirmados que tendrá la Gol. Las caras nuevas que tendrá esta fecha son las de Franco Rossomanno, Sergio Muñoz, Walter Mash, Damián Fagán y Augusto González.



El trazado que utilizará la categoría es el circuito chico del autódromo de Centenario (3800 metros). La actividad oficial comenzará el día sábado con los entrenamientos y la clasificación. El domingo, se desarrollarán las series y finales. Las series, a partir de las 10.25 hs del domingo, mientras que la final comenzará a las 14.10.

En la primera fecha del calendario 2021, en General Roca, la victoria fue para Giuliano Scaiola. Lo siguieron Darío Delvas y Luciano Farroni. En la segunda carrera, en Centenario, la victoria fue para Guillermo Quinteros, escoltado por Martín Alessi y Dario Delvas.



El campeonato lo lidera Darío Delvas con 70 puntos. Lo persiguen Giuliano Scaiola (63), Martín Alessi (56), Luciano Farroni (55) y Guillermo Quinteros (52).



En cuanto a los equipos, el certamen es liderado por el Cluster Ciar JM Team con 99 puntos. Luego le siguen el Borghese Competición (92) y el Allen Competición (87).



Cabe destacar que a esta carrera Darío Delvas llega con 30 kg. de lastre. Los mismos kilos llevará Guillermo Quinteros, mientras que Martín Alessi llevará 20 kg.

En la previa de la carrera, "Grito Sagrado" habló con Darío Delvas quien afirmó: "Las expectativas son buenas, no hemos podido ganar. El auto empieza a sumar kilos. Tenemos que ganar en esta carrera o en la próxima y sino seguir sumando lo mejor posible". Respecto de la herramienta con que cuenta para este fin de semana, comentó: "se revisó el auto y corregimos una ida de trompa, no se pudo probar pero veremos en los ensayos del sábado como funciona". El líder del campeonato cerró deseando "que sea una buena carrera y podamos ganar".



El protocolo sanitario será el mismo que se llevó a cabo en la fecha N°2. No estará permitido el ingreso de público.