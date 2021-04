Quinteros: "El campeonato es una posibilidad, me encantaría"

Guillermo Quinteros venció en la segunda fecha de la Monomarca Gol en Centenario. Luego del triunfo, se lo vio sumamente emocionado. Al respecto, comentó: “Suelo emocionarme luego de una victoria, esta vez fue por un par de amigos que no están, se me juntaron varias cosas, por eso la emoción”.

Respecto a cómo se dio el fin de semana, explicó que: “El sábado en clasificación quedamos sextos, a seis décimas, y le dije a los integrantes del equipo que el auto estaba, que había que demostrarlo. En la serie largamos muy bien y rápidamente quedamos primeros. Eso nos permitió ser candidatos firmes para la final”.

En relación al auto con el que contó este fin de semana, dijo: “Sabía que el auto iba bien. La verdad que los chicos, Borghese y Tito Etchegaray me entregaron un auto espectacular, excelente, y sabíamos que estábamos.”

Ya repasando la carrera, contó: “Cuando Delvas me pasó noté que tenía algún problema, o que el auto no le iba de la mejor manera en algún sector. Así que sabía que iba a tener mi chance. Lo seguí y faltando tres o cuatro vueltas él se pasa de largo y me dio la chance de recuperar la punta. Luego me propuse hacer una diferencia, para terminar medianamente tranquilo”.

Quinteros señaló que tener la victoria en el inicio del año lo deja tranquilo para el resto del año: “El objetivo es ganar la mayor cantidad de carreras posibles. Pero el campeonato es una posibilidad, me encantaría”.

El vencedor del domingo también dio su parecer respecto al presente de la categoría: “Este año tiene muy buen nivel. Hay muchos pilotos que corrieron y corren a nivel nacional, como Saúl Eldistein, Luciano Farroni, Martín Alessi, Darío Delvas, los hermanos Scaiola, Gonzalo García. Hay muchos que van rápido y por eso la alegría de haber podido ganar”.

El piloto del Borghese Competición opinó también respecto a la ausencia de público en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén: “Ojala que para la próxima haya gente, ganar está bueno, pero si es con tu gente es mucho mejor. No hay nada más lindo que el acompañamiento de la gente para un deportista”.

Para finalizar, expresó su deseo de que la próxima carrera sea nuevamente en Centenario, ya que allí logró las cuatro victorias que computa en su historial. También se hizo un tiempo para la dedicatoria: “La victoria es para los que me acompañan, a mis amigos, a mi familia y a mi abuelo que está internado”.

Accede a la entrevista completa en el siguiente video: