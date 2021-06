Sergio Ramos abandona el Real Madrid

Dieciséis años tuvieron que pasar para que Sergio Ramos se despida del Real Madrid. El histórico defensor del conjunto merengue se marchará de la institución con 22 títulos conseguidos. La despedida oficial será mañana, en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y que contará con la presencia del presidente Florentino Pérez y su junta directiva.

Ramos y la dirigencia merengue no lograron llegar a un acuerdo de renovación. El Madrid ofrecía un año con una rebaja del 10% que se acercaba a los 13 millones de euros por temporada, pero el defensor de 35 años pretendía firmar por al menos dos temporadas más. Este es el principal motivo del capitán madridista para tomar la decisión de continuar su carrera en otro club ya que el próximo 30 de junio quedará en libertad de acción. Entre los principales destinos del defensor suenan: Paris Saint-Germain, Manchester United y Milan e Inter de Miami.

“Lo que me gustaría es irme con la conciencia tranquila. Haber dado todo por un club. No sé si será hoy, mañana o dentro de cinco años. Ojalá sea dentro de mucho tiempo. No depende sólo de mí, pero me gustaría irme por la puerta grande”, fue la última declaración pública del zaguero central.

En la última temporada, el defensor estuvo gran parte de la misma fuera de las canchas debido a una lesión que lo marginó del plantel. El Real Madrid no pudo consagrarse en ninguna competencia, ya que en la Copa del Rey y en la Champions fue eliminado y si bien llegó con chances a la última jornada de La Liga Española, necesitaba que el Atlético no gane y así poder levantar el trofeo. Algo que no ocurrió, porque el Atlético del ‘Cholo’ Simeone le ganó 2 a 1 al Valladolid y se consagró campeón.

Más allá de no haber tenido una última buena temporada, el gran capitán se marcha del club con veintidós títulos conseguidos, entre ellos: 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 5 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. El fin de una era para un jugador histórico que quedará en el recuerdo de los hinchas madridistas.