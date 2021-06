Se reanudaría el Federal A

La competencia regresaría con la 7ma fecha que se vio interrumpida a causa de la situación epidemiológica que obligó a la Asociación del Fútbol Argentino a pausar todas las categorías. Luego de algunos días de parate absoluto, incluso sin entrenamientos en todos los clubes se generó mucha incertidumbre con respecto a cómo iba a continuar el torneo. Posteriormente con la posibilidad y la flexibilización a los planteles profesionales, los equipos del Federal A reanudaron las prácticas deportivas.

El plantel de Gustavo Raggio comenzó esta semana con los entrenamientos en el predio de ‘Los Álamos’. El lunes realizó doble turno de cara a lo que será el enfrentamiento ante Ferro de Pico el próximo martes que fue confirmado por el Consejo Federal y la AFA, pero aún no hay confirmación por parte del gobierno nacional.

En cuanto a la reprogramación, los clubes locales tienen tiempo hasta mañana antes del mediodía para informar al Consejo Federal si jugarán lunes o martes, eso dependerá de un acuerdo entre clubes. En el caso de Cipolletti hubo un acuerdo con Ferro de Gral. Pico para que el partido se dispute el día martes en el Predio 15 de Octubre, desde las 14.00

Respecto a la 8va fecha, aún no hay programación confirmada para disputar la jornada, pero se estima que en los próximos días la información se haga oficial.

De esta manera la Fecha Nº 7 se jugaría de la siguiente manera:

ZONA 1

CIUDAD BOLIVAR. vs. CIRCULO DEP.

CIPOLLETTI vs. FERRO (GP)

INDEPENDIENTE CH vs. VILLA MITRE (BB)

ESTUDIANTES (SL) vs. DESAMPARADOS

SP. PEÑAROL (SJ) vs. SANSINENA

OLIMPO vs. JUV. UNIDA (SL)

DEP. MADRYN vs. CAMIONEROS

SOL DE MAYO vs. HURACAN (LH)

ZONA 2

SP. LAS PAREJAS vs. JUV. UNIDA G.

DOUGLAS HAIG vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

G. ESGRIMA vs. SARMIENTO

RACING C. vs. SP. BELGRANO

CHACO FOR EVER vs. DEFENSORES (P)

CENTRAL NORTE vs. DEFENSORES (VR)

CRUCERO DEL NORTE vs. UNIÓN (S)

LIBRE: BOCA UNIDOS