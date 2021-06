Con partidazos, así quedaron los octavos de la Euro

Ya están los 16 mejores de la Eurocopa. Tras una jornada vibrante donde la zona de la muerte casi se come a pesos pesados, un penal de Ronaldo y un gol alemán cerca del final los clasificó a octavos donde Alemania irá ahora con Inglaterra, y Bélgica ante Portugal como los juegos destacados.

Un mundial sin Argentina y Brasil, así se considera la Eurocopa que a diferencia de la Copa América se disputa en diferentes escenarios y con público. En primer turno Suecia superó a Polonia 3-2 y se aseguró el primer lugar del E, donde España quedó segundo tras golear 5-0 a Eslovaquia.

Con sus dos goles de hoy, Cristiano Ronaldo suma 109 goles y se volvió en el máximo goleador Europeo a nivel selecciones.

El plato fuerte fue la definición del grupo F donde Hungría estaba dando la nota dejando fuera a Alemania, pero cerca del final los cuatro veces campeones del mundo lo igualaron en 2 tantos y se metieron segundos. Francia quedó como líder tras empatar con Portugal 2-2.

ASI SE JUEGAN LOS OCTAVOS.

Duelos destacados en los octavos que comenzarán el sábado. Gales se medirá contra Dinamarca e Italia contra Australia. El Domingo Países bajos vs República checa y Bélgica con Portugal. Lunes: Croacia vs España y Francia vs Suiza, y el martes cierran las llaves con Inglaterra vs Alemania y Suecia ante Ucrania.