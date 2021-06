¿Carlos Tevez se va de Boca?

¿Habrá sido al semifinal con Racing el último partido de Carlitos en Boca? Esa pregunta también atraviesa la mente del Apache, mientras recorre los primeros días de sus vacaciones.

Lo concreto es que el capitán xeneize tiene una cláusula de salida a su favor, lo que abre el juego. Hay tres escenarios posibles: seguir en Boca, retirarse o ir a jugar a otro lado. Y aparentemente, hoy por hoy, la primera es la que menos posibilidades tiene.

La decisión no es fácil para Tevez, porque se trataría del último adiós al club de sus amores. Ya no será, como cuando se fue a China, no se adaptó y decidió volver al xeneize. Esta vez, no habrá retorno.

Quienes siguen el mundo Boca desde cerca, afirman que si fuera otro equipo, ya se hubiera ido hacer rato. Tevez hoy por hoy casi no tiene relación con el Consejo de Fútbol encabezado con Juan Román Riquelme, con quien no tiene la mejor relación desde hace ya mucho tiempo. El 2021 no fue un año fácil para Tevez. Sufrió la muerte de su padre Segundo y, en el día a día, extraña a algunos compañeros del plantel que ya no están como Wanchope Ábila, que tuvo que buscar nuevos horizontes en la MLS.

Por otro lado, Tevez es consiente de que la realidad futbolística de Boca no es la mejor. Sabe que es difícil que el xeneize pelee por la ansiada Copa Libertadores, ese objetivo que lo hizo retornar un par de veces al club.

Hoy por hoy, y con 37 años, el retiro es una posibilidad latente. Ya se lo planteó cuando falleció su padre y su madre habría sido quien lo instó a continuar. Pero esa continuidad se podría dar en el exterior y la chance más concreta sería la MLS, la liga de Estados Unidos. Aunque por ahora, no hay ningún tipo de negociación.

Su imagen futbolística en el último cotejo, ante Racing, no fue la mejor. En las próximas semanas se sabrá si está dispuesto a intentarlo nuevamente en el xeneize, o si su futuro está lejos del club de La Ribera.