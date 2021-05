Racing eliminó a Boca por penales y es finalista

Racing se clasificó finalista de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol al derrotar a Boca en definición por penales. En los 90 minutos reglamentarios el discreto cotejo había quedado igualado 0 a 0. Desde los doce pasos, la Academia se quedó con el triunfo por 4-2 y avanzó a la final, instancia donde se enfrentará con el vencedor de Colón e Independiente.

Fue un primer tiempo muy flojo el que protagonizaron Boca y Racing. Casi no tuvieron jugadas claves de peligro y se distribuyeron la tenencia de la pelota en varios pasajes del encuentro. Si bien no fue un juego violento, a los dos minutos ya se generó la primera jugada polémica que bien pudo contar con un expulsado en Racing. Aníbal Moreno impactó con su codo en el cuello de Alan Varela y Darío Herrera lo amonestó. Todo Boca reclamó por la expulsión.

La primera acción de peligro fue para Racing a los 11′. Una mala salida de Frank Fabra permitió que Enzo Copetti enviara un centro hacia atrás sobre la línea final y justo apareció la defensa de Boca para despejar. La Academia no se desesperó y le entregó el dominio de la pelota al Xeneize, que atinó a contragolpear sin mucho éxito. Es que el equipo de Miguel Ángel Russo careció de movilidad en ataque con Cardona y Tevez.

A los 15′, una situación que preocupó a Boca porque Sebastián Villa se dobló el tobillo solo, pero pudo seguir sin inconvenientes. Cinco minutos después, un buen contragolpe de Racing terminó con una descarga de Nacho Piatti para Tomás Chancalay, que se fue ancha. De inmediato, Moreno sacó un remate seco que Agustín Rossi se complicó y dejó un rebote largo. Por poco no lo aprovechó Darío Cvitanich, aunque picó en posición adelantada.

Promediando la etapa, tanto Boca como Racing no arriesgaban y esperaban bien agrupado atrás. Racing pareció estar mejor posicionado con mayor movilidad de pelota de izquierda a derecha, pero sin profundidad. Pero el Xeneize tuvo la mejor chance a los 33, cuando Villa quedó mano a mano con Chila Gómez, pero el remate le permitió lucirse al arquero de la Academia.

Dos minutos después, Miranda intentó de media distancia, mientras que sobre el final Fabra se pudo escapar de Copetti y tiró un centro muy pasado para Tevez que no llegó a conectar. Ya sobre el final del primer tiempo Cardona remató desde muy lejos y su tiro no llevó peligro al arco académico. Con muy poco fue Boca el que dejó una mejor imagen, aunque lo demostrado por ambos equipos fue muy pobre.

En el complemento, Pizzi mandó a la cancha a Juan Cáceres en lugar de Iván Pillud, lesionado. En esta etapa Boca dejó una mejor imagen, contó con chances para anotar desde los pies de Cardona, quien asistió con pases muy precisos al promediar este segundo tiempo.

El primero de ellos fue al minuto de juego, cuando buscó a Fabra, quien se enredó y no pudo conectar sobre el fondo de la cancha. A los diez, tras una buena jugada colectiva de Boca, Villa gambetó entre dos, abrió para Cardona, que con un lujoso taco se la volvió a dejar a Fabra. Aunque el centro del lateral fue muy bueno, Capaldo cabeceó débil.

Fabricio Domínguez ingresó por Darío Cvitanich en Racing, que no cambió su postura y continuó cediéndole el protagonismo a Boca. A los 14′, Cardona envió un centro entre líneas para Fabra, que esta vez sí envió un centro atrás y por poco no marcó Tevez; Moreno rechazó justo.Un minuto después, otra vez Edwin asistió de manera impecable de emboquillada y Capaldo por centrímetros no llegó a definir ante la salida de Chila Gómez.

Con el partido consumado, los dos equipos cerraron el trato y marcharon a los penales. Rojas, Malgarejo, Chancalay y Copetti marcaron para Racing, en tanto Rossi le contuvo su remate a Dominguez. Por el lado de Boca, Tevez estrelló en el travesaño el primer penal, convirtieron el colombiano Villa y Pavón y el arquero Gonzalez le atajó el penal a Gomez.