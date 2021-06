Zarate: "Estamos ilusionados con el reinicio"

Todo indica que el torneo Federal A de Fútbol volverá al ruedo el próximo lunes 7 de junio. La decisión, consensuada entre AFA y Consejo Federal, fue enviada a los clubes que esperan por estas horas la confirmación oficial del gobierno nacional.

Mientras esto sucede, el entrenador de Cipolletti, Gustavo Raggio aceleró junto a su cuerpo técnico, el habitual trabajo de entrenamiento previsto para el resto de la semana que se desarrolla en el complejo “Los Alamos”. La novedad radica en que el sábado la actividad se llevará adelante en el predio “15 de Octubre”.

El Albinegro no quiere dejar nada librado al azar y se enfoca en el próximo objetivo del certamen. De no surgir trabas para el reinicio del Campeonato, Cipo recibirá el martes 8 a Ferro de General Pico desde las 14.

La noticia de la posible vuelta del fútbol para la semana entrante, ilusionó al plantel. Con algo de sorpresa por cómo se aceleraron las negociaciones, el delantero Juan Pablo Zárate aseguró; “sinceramente veía algo lejos volver a jugar, pero estamos contento porque volver a la competencia es lo que queremos todos”.

Para los futbolistas, los “parates” suelen ser tediosos y en ocasiones pueden predisponerlos de mala manera; “entrenar y no tener un indicio de cuando jugar, para nosotros es difícil. Los entrenamientos no terminan siendo como uno quiere, porque en realidad buscamos competir en el día a dia. Inclusive para el cuerpo técnico debe ser frustrante no poder llevar el plan adelante en cada jornada, sin tener un objetivo a la vista”, se sinceró el goleador Albinegro.

Con la adrenalina misma de sentir que la vuelta a la competencia es una posibilidad concreta, Zárate afirmó; “estamos ilusionados y con ganas. Esta semana trabajamos de otra manera, sabiendo que podíamos volver a jugar y eso modificó el ánimo. Esperamos con expectativas el día martes”