Messi: "Mi sueño es ganar otra Champions"

Lo que hace una semana nadie se imaginaba, hoy es realidad. Lionel Messi dejó el Barcelona y ya es jugador del PSG francés. Hace instantes, el astro argentino fue presentado en conferencia de prensa por la institución parisina. Aquí, repasamos todo lo que dijo el mejor jugador del mundo.

Messi llegó al estadio con su familia, con sus tres hijos con la camiseta del equipo francés. "Oficialmente quiero darte la bienvenida. Veo a tus hijos muy contentos en París. Que sea tu ciudad favorita ahora", arrancó Nasser Al-Khelaïfi, el qatarí propietario del club.

Messi comenzó agradeciendo: "Quiero agradecer al presidente, estoy muy feliz. Todos saben de mi salida del Barcelona hace unos días. Fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá, estoy ilusionado, con ganas".

"Quiero empezar a entrenar, encontrarme con mis compañeros, el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa. Agradecer al presidente, a Leonardo, todo el cub por cómo me trataron desde que salió el comunicado del Barsa, se pusieron a disposición, lo rápido que fue todo en tan poco tiempo, no era sencillo arreglar tan rápido. Agradecer el trato, estoy feliz de estar acá".

"Estoy ilusionado, con muchas ganas, voy a intentar seguir ganando, este es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla, y veo que está preparado para pelar por todo. Hay que seguir creciendo, ganando títulos y por eso vengo a este club, ojalá lo podamos conseguir todos juntos".

Messi se refirió también a lo que será jugar con Neymar y Mbappé: "Una enorme locura, poder compartir el día a día con este plantel, grandes jugadores en todas la líneas, fichajes espectaculares, mucha ilusión de empezar a entrenar y competir porque lo voy a hacer con los mejores, va a ser hermoso vivir el día a día".

Respecto a cuando será su debut, afirmó: "No lo sé, vengo de unas vacaciones de más de un mes parado, ayer recién vi el estadio. Voy a hacer una pretemporada solo, tengo que entrenarme bien y cuando esté preparado, empezar a jugar. Ojalá lo antes posible porque estoy con muchas ganas. Dependerá de cómo me vaya sintiendo y cuando el técnico decida".

"Todo lo que me pasó en este semana fue duro y al mismo tiempo emocionante. Estoy ilusionado por esta nueva etapa y vida para mi familia, estamos muy contentos de estar acá. Lo fuimos asimilando de a poco, nadie está preparado para vivir todo eso junto".

"Muy agradecido a la gente que estuvo en la calle, una locura. Ya estaban afuera cuando di la conferencia en Barcelona, como si ya estuviera acá. Vamos a disfrutar muchísimo, ojalá sea un año extraordinario para todos".

Consultado por el principal objetivo del club, que es ganar la Champions, dijo: "No es fácil, podés tener el mejor equipo y no ganar. Muchas veces los detalles te dejan afuera. París también lo sabe, estuvo cerca los últimos dos años con un equipazo, no lo pudo conseguir. Están los mejores, hay que ser un grupo unido, conocer mucho el vestuario, y también hace falta un poquito de suerte en el fútbol. Ha pasado que los mejores del mundo no han ganado, eso lo hace tan linda y especial, la quieren todos".

"Llego a un equipo prácticamente hecho, más allá de los fichajes que hicieron. Estuvo cerca de ganar la Champions, vengo a ayudar, dar el máximo, con mucha ilusión. Mi sueño es levantar otra Champions y creo que caí al lugar ideal para tener más chances y conseguirlo".

Respecto a volver a jugar con su amigo Neymar: "Obviamente que tengo gente amiga en el vestuario. Tanto el París como yo buscamos lo mismo y ojalá que juntos seamos más fuertes. Una de las causas para decidirme fue el vestuario, Ney, Di María, Paredes... Hicieron mucho para elegir este lugar".

Messi también habló de la Ligue 1, el torneo que ahora lo cobijará: "Lo seguí, tengo amigos, creció mucho la liga en los últimos años, el París ayudó mucho con sus fichajes y movimientos, la hizo más competitivo y los otros equipos se hacen fuertes para ganarle al París. Será una experiencia nueva para mí después de mucho tiempo en un lugar, muy feliz de poder hacerlo".

Respecto al Barcelona, señaló: "Siempre agradecido por el cariño, es mi casa desde chiquito, son muchas cosas vividas...El París tiene los mismos objetivos, de seguir siendo más grande como club. No sé si nos vamos a enfrentar, sería lindo volver al Camp Nou, ojalá sea con gente, por otro lado sería muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta. Es fútbol y puede pasar".

Sobre Pochettino: "El vestuario, y también el cuerpo técnico influyó mucho cuando se iniciaron las conversaciones. Lo primero que hice fue hablar con Pochettino, tengo relación, lo conozco hace tiempo. Al ser argentinos facilita las cosas, hay una cercanía. Estuvo todo bien desde el principio, hicieron mucho para que yo elija este club".

Para cerrar, djio: "El fútbol es igual en todos lados. Estoy ilusionado, feliz, con ganas de iniciar esta aventura, ponerme en contacto con el plantel y después arrancar a jugar".