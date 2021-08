Di María: "Sampaoli y Beccacece comían por separado"

Angel Di María vive con intensidad estas semanas después del logro obtenido en la Copa América. La mochila se alivianó después de la conquista del certamen Sudamericano y con la autoridad que otorga los años jugados en los mejores equipos del mundo, sumado al título conseguido con la Selección Argentina, le permiten al rosarino expresar con suma sinceridad algunas cuestiones respecto a la convivencia del cuerpo técnico de la selección argentina en el último Mundial de Rusia 2018.

Fue evidente que no hubo conexión entre Sampa y su ayudante de campo Sebastián Beccacece, al punto tal que los referentes de aquel plantel tuvieron que dar un volantazo durante la competencia por el bien de la Albiceleste. Así lo expresó el rosarino en diálogo con TyC Sports: “Lo que pasó es que a veces Sampaoli decía una cosa y Beccacece otra. Entre ellos no tenían buena comunicación”.

Pero eso no fue todo, porque detalló: “Por momentos parecía que estaban peleados entre ellos porque uno comía antes que el otro. Hubo muchas cosas ahí en el medio que fueron pasando y que a uno, como jugador que está ahí, las ves y te afecta un poco todo. Parece que no, pero te afecta bastante. Por eso fue un Mundial en el que sinceramente me fui desilusionando por todo lo que pasó”.