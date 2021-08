La mala suerte persigue a Roger

Roger Federer anunció en las redes sociales que en los próximos días se someterá a una nueva operación de rodilla derecha y que estará fuera de la competición "durante muchos meses". El suizo, que semanas atrás cumplió 40 años, se sometió en el 2020 a dos intervenciones que le mantuvieron alejado de las pistas y del circuito durante más de un año.

En todo 2020 el suizo apenas jugó un torneo. Fue en Australia, donde accedió a las semifinales y perdió con Novak Djokovic. Luego, por una operación en su rodilla derecha, estuvo sin jugar hasta marzo de 2021. Una inactividad de un año y dos meses, el mayor lapso sin jugar en toda su carrera.

"Quería darles la novedad sobre lo que viene sucediendo desde Wimbledon. Es algo simple, me revisaron los doctores. Sé que me quieren ver jugar, pero lamentablemente los médicos me dijeron que mi rodilla necesitará otra cirugía. Durante un período de tiempo largo estaré en muletas y voy a atender esta situación de mi rodilla. Es difícil… quiero jugar, pero soy realista y quiero estar saludable. Es difícil jugar a esta edad y necesito estar en forma para volver”, expresó Su Majestad.

Y, luego agregó: "Será difícil, pero es lo correcto porque quiero estar sano y darme la esperanza de volver al circuito. Soy realista, sé de la dificultad de otra operación a mi edad, pero lo haré y tendré la rehabilitación pensando en seguir activo".

Para finalizar, Federer dejó un mensaje optimista y dio a entender en todo momento que no es su intención retirarse del tenis a pesar de este contratiempo. “Le mando un saludo a toda la gente que me quiere ver de vuelta en la cancha. Son increíbles, sufren conmigo. Les deseo lo mejor y espero estar de nuevo en la cancha para ustedes”, comentó.

Federer se perderá el Abierto de Estados Unidos. Su intención es recuperarse completamente y regresar en las condiciones competitivas óptimas. El nuevo paso por el quirófano deja en el aire su futuro teniendo en cuenta que no regresará al circuito hasta dentro de varios meses.