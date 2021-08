Boca rinde otro examen ante el Calamar

En marcha la fecha 8 del torneo de AFA, Boca visita a partir de las 21hs a Platense en el Ciudad de Vicente López con arbitraje de Leandro Hilfer con el objetivo se sumar su segundo triunfo en el campeonato y comenzar a escalar posiciones. Será trasmisión de AM 550.

Tras el triunfo ante Patronato, los aires en Boca cambiaron y el debut triunfo de Sebastián Battaglia en el banco de suplentes permitió trabajar de mejor forma, aunque la fecha entre semana hizo que los tiempos se acorten y que sea rápida la segunda prueba.

Con cambios de nombres y esquemas para visitar al calamar, González y Varela irían por Rollón y Medina, más el retorno de Sandez al lateral por izquierda. Los 11 iniciales serían Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Diego González, Alan Varela y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Luis Vázquez y Aaron Molinas.

Por otro lado, el conjunto de Leonardo Madelón llega tras igualar con Central Córdoba 2-2, y que dispondrá a Jorge De Olivera; Augusto Schott, Facundo Cardozo, Lucas Acevedo, Juan Infante; Facundo Russo o Facundo Curuchet, Mauro Bogado, Iván Gómez, Gastón Gerzel; Florián Monzón y Brian Mansilla.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en el clausura del 99, donde el Boca de Bianchi se impuso 2-0 con tantos de Palermo y Rodolfo Arruabarrena.

La Fecha 8 inició el martes con triunfo de Atlético Tucumán como local ante el líder Independiente 2-0, luego tres empates; Patronato vs Banfield 1-1, mismo resultado para Colón ante Sarmiento y en Avellaneda fue 0-0 entre Racing y Central Córdoba.

Además del juego Platense vs Boca, hoy la jornada arranca 14.15 con Central vs Arsenal, 16.30 Lanús vs Gimnasia LP, misma hora para Defensa y Justica vs Newells y 18.45 hs Huracán vs Vélez.