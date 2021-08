River visita Junín en el cierre de la fecha

Cierra la novena fecha del torneo de AFA, y River visita a las 19hs a Sarmiento de Junín con el objetivo de no perderle pisada a los líderes y confirmar su juego mostrado fecha anterior. Será con transmisión de AM550.

El equipo de Gallardo solo tiene el torneo local como competencia, por lo que será importante sumar de a tres si no quiere alejarse de Lanús e Independiente que ganaron y siguen en la pelea de la zona alta.

Con varias bajas producto de las convocatorias a las eliminatorias Sudamericanas, Gallardo plantará en cancha a Enrique Bologna; Alex Vigo, Tomás Lecanda, Bruno Zuculini, Milton Casco; Enzo Fernández, Enzo Pérez; Santiago Simón o Agustín Palavecino, José Paradela o Jorge Carrascal; Braian Romero y Federico Girotti o Agustín Fontana.

Por otro lado, Mario Sciacqua tiene definido a Manuel Vicentini; Matías Molina, Nicolás Bazzana, Federico Mancinelli, Braian Salvareschi, Lautaro Montoya; Guido Mainero, Julián Chicco, Sergio Quiroga, Gabriel Alanís; Jonatan Torres.

El cierre de la fecha tendrá cuatro cotejos más, Unión vs Argentinos y Newells vs Atlético Tucumán a las 14.30hs. San Lorenzo frente a Patronato 16.45 y 21.15 duelo de punteros: Talleres vs Estudiantes de La Plata.