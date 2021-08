Tiene 14 años y ganó el oro con saltos perfectos

Tokyo volvió a dejar una marca para la historia, la china Quan Hongchan se transformó en campeona Olímpica en clavados con apenas 14 años de edad, tras realizar tres saltos perfectos que tuvieron solo un resultado de los jueces: 10.

La asiática, con un puntaje total de 466.20, se quedó con la medalla de oro en la categoría plataforma 10 metros femenina. La adolecente de 14 años no tiene aún en su palmarés una marca mundial pero ya es campeona olímpica.

La atleta figura dentro de las 5 más chicas de los juegos, es la más joven de su delegación y en competencia no titubeó a la hora de hacer su performance, ejecutando tres clavados con calificación perfecta durante su presentación en la final de la plataforma de 10 metros femenina individual.

Los perfectos fueron un salto que consistió en tres y media volteretas hacia dentro con 3.2 grados de dificultad. Un parado de manos complementado con doble voltereta hacia atrás con giro y medio y cerró con doble salto y uno y medio giros.

China es dominador absoluto de esta disciplina, ya suma en Tokyo 2020 diez medallas entre los equipos masculinos y femeninos. Acumulando un total de 73 medallas y está al tope del contador mundial gracias a sus 33 doradas