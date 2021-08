Video despedida, el adiós a un Messi abatido

La noticias del mes, Lionel Messi no seguirá en el Barcelona tras la comunicación oficial del club Catalán, un baldazo de agua fría para todos los culé y hasta el mismo Messi, que según trascendió, se encuentra abatido al saber que no volverá a defender nunca más la camiseta del FC Barcelona.

Desde el club catalán manifestaron los argumentos de la no renovación, el Fair play financiero y los obstáculos económicos y estructurales (normativa de La Liga española) hicieron que la negociación que parecía encaminada termine cayéndose definitivamente.

La noticia se la dio Jorge Messi (Padre y representante) al capitán de la selección Argentina, quien había volado para formar el contrato que lo involucraba por 5 años y con una rebaja del 50%. Pero no se esperaba tampoco que las negociaciones no llegaran a buen puerto, y según trascendió en allegados, El delantero está abatido al saber que no volverá a defender la camiseta del Barcelona.

Por otro lado, el club que lo vio nacer, ya lanzó los diferentes videos de despedida, y los records que rompió con la camiseta azul y roja. “lo Mejor del Mejor” titula el contenido audiovisual donde se lo ve haciendo goles, regates y diferentes saltos en la línea del tiempo con la camiseta del barsa.

Días anteriores, el Argentino había salido en una foto con jugadores del PSG, uno de los clubes que encabeza la lista de los interesados, luego viene el Manchester City donde hay un viejo conocido, Pep Guardiola.